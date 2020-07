Coup de théâtre au FC Balagne : Dominique Veilex file à l'île de la Réunion

Pour le Football Club de Balagne qui évoluera cette saison 2020/2021 en championnat de R1 c'est la douche froide. Dans une interview accordé le 24 juin dernier à CNI, celui qui de 2010 à 2012 a entraîné le club du GFC Ajaccio avec notamment un titre de champion de France en National et une 1/2 finale de coupe de France face à l'Olympique Lyonnais se disait heureux de retrouver la Corse, une île qui lui est chère et de prendre la direction de l'équipe première du FC Balagne pour qu'il avait des ambitions.

" C'est clair que je suis très attaché à la Corse et que celle-ci est dans mon cœur. Ma mère née Massimi est du reste originaire de Calenzana. Après avoir bien bourlingué à droite et à gauche en étant après le GFCA l'entraîneur des clubs du Pontet, de la JS PIerroise, Uzes Pont du Gard, Colomiers et du Sporting Club de Toulon, j'ai passé 3 années merveilleuses à l'île de la Réunion au club de l'Excelsior Saint-Joseph où j'ai rencontré des gens merveilleux.

L'état de santé de mon père qui se dégradait et l'épidémie du Coronavirus, qui en était à ses prémices, ont fait qui j'ai eu besoin de rentrer chez moi" devait rappeler Dominique Veilex souligner Dominique Veilex lors de l'entretien qui s'était déroulé à Calvi. - affermit Dominique Veilex en ajoutant " Il n'a même pas été question d'argent et pour tout vous dire je n'ai même pas encore signé mon contrat".



Tout semblait donc être sur les bons rails lorsque les dirigeants ont appris que leur entraîneur de choix quittait la Corse pour rejoindre l'île de la Réunion qu'il avait quitté quelques semaines plus tôt pour signer non pas dans son ancien club mais pour celui de l'AS Capricorne.



Un retournement de situation qui surpend et laisse perplexe.



Les dirigeants de leur côté sont repartis à la recherche d'un nouvel entraîneur.