Coup de soleil, bronzage, crème solaire : Les conseils d'une médecin ajaccienne pour se protéger

Comme chaque été, beaucoup d’entre nous profitent des joies de la plage, de la piscine ou de la rivière pour parfaire leur bronzage. Pourtant, les effets du soleil sur la peau sont loin d’être anodins. « Le soleil est bon pour le moral et donne bonne mine, mais il est très mauvais », souligne ainsi le docteur Cécilia Costa, médecin généraliste à Ajaccio et vice-présidente de l’Union Régionale des Professionnels de Santé-Médecins Libéraux de Corse.



« Le bronzage, même si cela est très joli, est un mécanisme des cellules de la peau qui se défendent en produisant de la mélanine contre les agressions que sont les UV-A et les UV-B. Quand on est très bronzé, de manière schématique, c’est donc que notre peau s’est sentie agressée », précise-t-elle en rappelant d’ailleurs qu’un coup de soleil ni rien d’autre qu’une brûlure. « De plus, à chaque coup de soleil, on épuise notre capital soleil et on augmente notre risque d’avoir un cancer de la peau », ajoute-t-elle. Dans ce droit fil, elle invite à être particulièrement attentif à la protection des enfants, en utilisant notamment des vêtements anti-UV. « Il faut aussi rappeler aux jeunes parents que la peau des bébés est très fine et qu’idéalement il faut éviter d’emmener son enfant à la plage jusqu’à 3 ans, ou sinon vraiment très tôt le matin ou très tard le soir » livre-t-elle, en appuyant sur le fait qu’avoir « des coups de soleil répétés pendant l’enfance, expose à des risques de cancer plus tard ».



« Les mélanomes, qui sont les cancers cutanés les plus graves, peuvent être causés par beaucoup de coups de soleil dans l’enfance », note-t-elle ainsi en indiquant qu’un second type de cancer cutané peut également être causé par des expositions trop fréquentes au soleil. « Quand on prend le soleil de manière chronique et qu’on noircit durant toute sa vie, on peut attraper des carcinomes basocellulaires. Ce sont des cancers qui sont moins graves et qui touchent beaucoup de personnes âgées dans les régions où on vit exposés au soleil », détaille-t-elle.



De facto, la médecin généraliste rappelle qu’il convient de ne pas s’exposer aux heures les plus chaudes, entre 12 et 16 heures, et de toujours bien se protéger. « Je préconise l’indice 50 même pour les peaux les plus foncées », glisse-t-elle en insistant sur la nécessité de renouveler l’application de crème « toutes les demi-heures, et à chaque fois que l’on sort de l’eau, après s’être bien séché ».