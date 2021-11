Coup d’envoi ce dimanche des 33èmes Musicales de Bastia

En milieu de matinée Ophélie and The Gobi Jazz Band donnait le «La» sous le kiosque à musique de la place St Nicolas, la pluie jouant des claquettes parmi eux. Baignée dans la musique depuis son enfance, Ophélie a commencé le conservatoire à l’âge de 6 ans et a étudié le piano, les percussions classiques et la batterie.

Depuis 2001, elle a participé à de nombreux projets en France mais également à Disneyworld aux Etats Unis, dans plusieurs festivals de Jazz au Canada (Calgary, Montréal, Vancouver) ainsi qu’en Allemagne (festival de Berlin 2006…).

De retour sur Nice depuis 2013, elle collabore avec différentes formations et monte finalement sa formation, le Gobi Jazz Band. Cet orchestre est dans la tradition des grandes formations de jazz et propose à travers la voix d’Ophélie et des arrangements originaux, un spectacle musical s’adressant tant aux néophytes qu’aux oreilles les plus affutées. Des origines de la Nouvelle-Orléans jusqu’à la musique pop revisitée, en passant par la chanson française, leur répertoire festif et pétillant sème la bonne humeur sur son passage.

En soirée c’est sur la scène du Centre culturel L’Alb’Oru que les niçois se sont produits, juste après le beau concert du groupe corse Eppò. Le groupe est né à Bastia sous l’impulsion de musiciens confirmés, tous originaires de l’île.





Eppò c’est la rencontre non fortuite de compères gravitant autour de la planète musicale moderne sans frontière de style, tous également imprégnés des racines corses de la tradition chantée au fil des époques, groupes, cabarets, villages…

Le premier album du groupe, entièrement autoproduit, est sorti dans les bacs en juin dernier. Intitulé Core Timpesta, il comprend 10 titres qui célèbrent la Méditerranée et la liberté mêlant sonorités traditionnelles et actuelles, avec une belle coloration folk.





La suite des musicales ?

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 novembre.