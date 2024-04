Coti-Chjavari : la manifestation prévue dimanche interdite par la préfecture

L'appel lancé par Core in Fronte à manifester ce dimanche 7 avril à Coti-Chjavari, près de la résidence du Premier ministre Gabriel Attal, a été contraint par un arrêté préfectoral interdisant tout rassemblement sur les lieux les 6 et 7 avril 2024.



Cette interdiction émane des services de l'État, qui soulignent que cette manifestation n'a pas été préalablement déclarée aux autorités compétentes. Une démarche requise pour planifier les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de l'événement. "Ce processus de déclaration aurait permis un échange constructif visant à garantir la sécurité et le bon déroulement de l'événement, en mettant en place les mesures nécessaires." indique la préfecture dans une note.



L'arrêté met également en lumière le risque potentiel de troubles à l'ordre public. En effet, "des individus radicaux sont susceptibles de profiter de cet appel au rassemblement pour commettre des troubles à l’ordre public" comme lors d'une manifestation le 2 mars 2024 à Bastia, où des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu.

Ainsi, "du samedi 6 avril à minuit jusqu'au dimanche 7 avril à minuit, il est strictement interdit sur le site de Cala Di Cigliu à Coti Chiavari tout rassemblement ou manifestation". De plus, "le port et le transport d'armes ou d'objets pouvant être utilisés comme armes, ainsi que celui de produits dangereux, sont également proscrits pendant cette période."