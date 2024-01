Costa "Village d'avenir" travaille pour le bien être de ses habitants

Le maire, Barthélémy Colombani présente les différentes réalisations qui sont menées depuis bientôt 4 ans et celles qui seront réalisées au cours des prochains mois.

" Au mois de décembre, nous avons appris que nous étions lauréat du label " Village d’Avenir". Nous en sommes ravis car il s’agit d’un dispositif de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires qui nous apportera aide et appui en matière notamment d’ingénierie et nous accompagnera dans des projets de développement pour la commune, comme par exemple la création de commerces de proximité, dans la recherche de financements beaucoup plus ciblés, afin de pouvoir réaliser tous nos projets et peut-être même créer un engouement autour de nouveaux auxquels nous n’avions pas forcément pensé au départ". Le label "

Villages d’Avenir"?

Costa est ainsi l'une des 36 communes sélectionnées en Haute-Corse.







" Nous avons mené pas mal d’actions depuis 2020. L’adressage complet de la commune. Cela s'est fait sur les bases des adresses locales en partenariat avec l’entreprise Pichjulellu d’u Spuncatu qui nous a apporté son soutien et une expertise de qualité pour ce projet extraordinaire".

Au cœur du village, en plus de l'adressage, les ruelles elles aussi se transforment. " Nous avons réalisé la continuité du pavage des rues. Et nous sommes en train de poursuivre ce programme. Dernièrement nous avons travaillé sur une des rues qui part de la route et qui arrive jusqu'à la place du village".







Le réseau d’eau fait également partie des travaux de réfection qui permettront par la suite la viabilisation de plusieurs terrains. Une première partie portait sur des améliorations du réseau des eaux usées qui sont terminées et la seconde, qui concerne l’extension de ce même réseau vers le secteur du cimetière, sera effectuée en début d'année.

" Nous souhaitons le développement des métiers sur la commune. Avec dans un premier temps, l'organisation de A Fiera di U Focu, Mistieri du l'Arte di u Focu è di l'artigiani. Un évènement majeur pour Costa. En matière de culture, c'est très important de valoriser nos savoir-faire locaux. Depuis quelques années, nous l'avons développée et nous la renforçons en partenariat avec l'association Costa Patrimoine et le coutelier Jean-François Agostini".





Costa peut, aussi, aujourd'hui se targuer de l'installation de 4 nouveaux artisans sur la commune. " Nous comptabilisons 6 artistes et artisans installés ici". Il s'agit d'un céramiste, d'une plasticienne, d'un peintre, d'un sculpteur sur lierre, d'une maroquinière et d'un coutelier. " Nous sommes fiers d'avoir tant de métiers représentés dans notre village".

Un comité des fêtes, A Giuventù Costaraccia, a été créée l'année dernière pour l'organisation de différents événements pour la commune. " En matière de culture, nous développons les contes et les légendes, la musique classique et contemporaine". Pour cela, Costa a fait l'acquisition du manoir Leca. " Ce manoir est un bâtiment hautement patrimonial de 470m2 et de 10 000m2 de terrain. Il va nous servir à implanter une activité culturelle autour de la musique, avec l'association des Rencontres de Musique Classique de Corse". Une activité culturelle importante qui organisera tout au long de l'année diverses master-classes. Des évènements qui développeront automatiquement une activité touristique tout au long de l'année.







Pour le côté religieux, la municipalité est également très impliquée. " On développe des conférences dans notre église. Des événements, comme le 8 décembre. A Festa di a Nazione nous a permis, grâce à une conférence théâtrale autour de la période de l'indépendance, de nous réunir. Autre événement : la retour de la fête patronale de la Saint-Sauveur qui est un moment important pour la commune. Il y a également le pèlerinage de Santa Giuliani qui part de Breschi en Italie et qui arrive jusqu'ici. Cela crée un tourisme passif et qualitatif qui permet de faire travailler p'us longtemps".





Les monuments patrimoniaux vont être également mis à l'honneur, " avec la restauration du lavoir patrimonial, ainsi que celles de tableaux et de mobiliers religieux".

Des initiatives privées se développent aussi avec la réfection d'un moulin à huile et celle d'un four de quartier en cours.

" Ces restaurations viennent en supplément des actions menées par la commune et contribuent à valoriser notre patrimoine et notre culture. C’est un attrait nouveau pour notre village" conclut le maire.