Corte : une navette pour assurer le transport dans la Restonica cet été

L’ensemble des services était donc représenté pour élaborer un plan d’action efficace. «Sur ce point nous avons bien avancé et notamment sur les sentiers », s’est félicité le docteur Xavier Poli.

Effectivement, il y aura bien une mise en accessibilité de 26 kilomètres de sentiers existants et réhabilités, mais aussi des nouveaux. Des sentiers qui seront, bien sûr, sécurisés, balisés « et pour lesquels nous mettrons en place une information pratique sur la difficulté et la durée de la randonnée offerte », a poursuivi Xavier Poli. Une durée qui variera entre 1h15 jusqu’à plus de 5h30 avec des niveaux divers. Certains seront particulièrement accessibles aux familles, d’autres seront proposés à des randonneurs un plus confirmés et enfin d’autres pour les personnes les plus expérimentées et sportives. « Nous avons élaboré ce schéma pour toucher un panel le plus large possible pour donner satisfaction et des points d’attractivité à tous les randonneurs ».

Le deuxième point d’appel pour les adeptes de la montagne concernera les sites d’escalade, qui ont d’ailleurs déjà été mis en sécurité grâce à un partenariat avec la FFME (Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade) il y a deux ans. Des sites qui sont situés entre A Frasseta et le faubourg des Scaravaglie (à l’entrée de la vallée de la Restonica), donc dans la zone qui est toujours accessible.







Une navette pour tous

Autre volet, et non des moindres, abordé : la mise en place d’une navette « mais sur ce point, nous sommes toujours en discussion avec nos partenaires pour affiner le principe. À savoir la capacité de cette navette, le nombre de rotations, etc. Ces navettes partiront de Corte et elles permettront aux touristes et à tous d’accéder aux différents points de départ des randonnées ainsi qu’aux sites d’escalade ». Ce système de navette ne sera pas gratuit et l’objectif sera de fluidifier le plus possible l’accessibilité à la vallée. Il va de soi que la vallée restera ouverte à la circulation jusqu’au camping de Tuani pour les Cortenais ainsi que pour les vacanciers qui résideront dans les hôtels ou au camping.

« En revanche, à partir de Tuani et jusqu’à la Frasseta, la circulation ne sera ouverte qu’à la navette, aux agriculteurs, bergers et aux socioprofessionnels proposant des activités d’escalade, qui pourront déposer leurs clients sur place pour les récupérer plus tard ». L’ensemble de l’offre touristique affinée, sera présentée dès la fin janvier par l’ensemble des partenaires.







Et un observatoire

Dernier point important qui a été abordé au cours de cette réunion et il concerne la création d’un observatoire des incidences économiques de la catastrophe de novembre dernier. C’est l’Université de Corse qui en assurera le pilotage, sur proposition du maire de Corte.

La création de cet observatoire est importante car il nécessaire d’avoir, à la fin de la prochaine saison touristique, le maximum de données possibles « pour savoir quel est l’impact en termes de fréquentation, en termes de flux, en termes économique, et pas simplement dans les établissements de la vallée, mais sur l’ensemble des établissements de Corte, voire du centre Corse. Il faut avoir aussi une évaluation des impacts sur la fréquentation des autres points d’appel, comme le Musée de la Corse et le parcours patrimonial de Corte que nous configurons actuellement, pour diversifier l’offre. Tout cela doit être quantifié et analyser pour que nous puissions nous adapter à la fois pour les prochaines saisons dans le court terme, mais aussi pour le moyen-long terme ».