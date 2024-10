Corte : une belle mobilisation pour "Octobre Rose" malgré la pluie

Depuis plusieurs semaines, les associations La Marie-Do, Inseme, Belles et Battantes, le comité de la Haute-Corse de lutte contre le cancer, avec le soutien de la ville de Corte et du CPIE-A Rinascita ont préparé cette journée de lutte contre le cancer du sein dans le cadre de la manifestation nationale « Octobre Rose ». Mais sur le coup de 9 heures, alors que le Cosec municipal commençait déjà à s’activer, Lucia Memmi, représentante de la Ligue contre le cancer pour la région Corte-Niolu, annonçait l’annulation de la marche.

« En concertation avec l’ensemble des organisateurs, nous sommes dans l’obligation d’annuler la marche à travers les rues de Corte en raison de la pluie battante », lançait-elle.



Mais le ciel en décidait autrement quelques minutes plus tard, puisqu’une toute petite éclaircie faisait changer d’avis les organisateurs d’autant que la pluie cessait également et que les nombreuses personnes présentes souhaitaient maintenir cette marche en faveur de la lutte contre le cancer du sein et du dépistage.

« C’est finalement une bonne chose ,car tout le monde était très déçu. Malheureusement le mauvais temps n’a pas permis une mobilisation plus importante pour cette marche comme les années précédentes, mais nous nous rattraperons avec les différentes activités qui sont organisées au Cosec tout au long de la journée », expliquait Lucia Memmi avant d’ajouter : « L’important c’est de se battre et d’amener les femmes à se faire dépister ,car l’objectif de la marche c’est le dépistage du cancer du sein ,car en Haute-Corse le dépistage de ce cancer n’est que de 33%, alors qu’un cancer pris à temps est vite guéri. C’est un taux très faible et c’est notre rôle, à travers cette manifestation, de sensibiliser un maximum de personnes ».

Marie-Hélène Zucarrelli, représentante de La Marie-Do en centre Corse, expliquait de son côté que les dons seraient recueillis tout au long de la journée grâce aux activités qui ont été mises en place au Cosec municipal. « Tout d’abord, les participantes et participants à la marche ont versé 10 euros en faveur de la lutte contre le cancer du sein, ensuite toutes les associations ont installé des stands pour présenter leurs activités, vendre des tee-shirts ,mais également proposer à la vente de diverses friandises et gâteaux confectionnés par les nombreux bénévoles ».

Contrairement aux années passées, les organisateurs ont souhaité donner un cachet particulier à ce rendez-vous annuel. En effet, en collaboration avec les associations sportives de la ville, des démonstrations de gymnastique, de danse, d’escrime ,mais aussi Praticalingua avec l’école de chants d’Anna Rocchi, une école de théâtre d’Urtaca ainsi qu’un concert ont rythmé cette journée.

« Diverses animations culturelles et sportives ont ainsi été proposées au public et cela nous a permis de recueillir de nombreux dons, malgré le mauvais temps. La mobilisation a été importante et nous en sommes heureuses ,car l’objectif était avant tout de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, mais aussi de récolter des dons de manière à mettre en place des dispositifs d’accompagnement des personnes atteintes du cancer. Et une nouvelle fois la population cortenaise a été très généreuse ».





Ainsi ,sur le coup de 10 heures, plusieurs dizaines de personnes ont quitté le Cosec municipal en direction du centre-ville au rythme de la samba des percussions de la Battucada cortenaise, mais également sur la musique distillée par Eric Albertini et l’association Créadom, qui ont animé également l’après-midi au Cosec.