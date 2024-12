Corte : un spectacle de magie pour les élèves de l'école Sandreschi

Comme chaque année, la municipalité offre un goûter, un spectacle ou une séance de cinéma aux élèves de la ville. « Nous avons eu le choix », explique Chantal Baldacci, la directrice de l’école élémentaire de Sandreschi.

« En concertation avec le personnel enseignant, nous avons choisi le spectacle de magie organisé dans le cadre du marché de Noël ».





Durant près d’une heure trente, René le Magicien a enchanté la centaine d’élèves présents avec ses nombreux tours réalisés avec des foulards ou encore des cordes et « en faisant participer les enfants » qu'il fait monter sur scène. « Les tours plaisent énormément et c’est un plaisir de les réaliser devant un public d’enfants car ils sont à fond dans le spectacle. C’est particulièrement motivant », retenait René le Magicien venu de Borgo et auquel on fait également appel pour des soirées privées, des anniversaires et toutes sortes d’événements.





À l’issue du spectacle, ce sont les enfants qui ont pris le relais et occupé la scène. Pour le plus grand bonheur des nombreux parents présents, ils ont entonné des chants de Noël et récité des poèmes, en langue corse, bien sûr, puisqu’il s’agit d’une école bilingue.

Pour clôturer cette bien belle manifestation, la commune avait prévu un goûter, qui a été préparé par le Crous de Corte. Les enfants se sont régalés et ont pu se réchauffer avec du bon chocolat chaud.

Notons enfin que la commune organisera une grande parade de Noël avec la participation de tous les élèves de la ville. Le cortège partira des jardins de la mairie le vendredi 20 décembre à 17 heures pour traverser le cours Paoli en direction de la place Paoli. En revanche, le goûter de Noël prévu le 14 décembre dernier, place des Purette, a été annulé en raison des mauvaises conditions climatiques. Ce goûter aura lieu durant les vacances de Noël.