Corte : les doigts de fée de Fanny Vaccarezza

L’enseigne Tofazze est donc ouverte depuis le mois de novembre seulement, après trois années à jongler entre les études et le travail de ses bijoux. Une passion qui ne date pas d’aujourd’hui, car Fanny Vaccarezza a toujours développé un goût prononcé pour les activités manuelles. Elle a commencé en confectionnant des bracelets fantaisie pour sa famille et ses amis. « J’ai fait du dessin très longtemps et quand je suis entrée en fac j’ai changé d’activité en créant des bijoux à partir de résine. Mes créations ont été appréciées et j’ai décidé d’évoluer en travaillant la pierre, le plaqué or ou encore l’inox. J’ai donc créé mon entreprise en proposant mes bijoux dans des boutiques à Bastia. Je vendais aussi sur différents marchés et foires, mais aussi sur un site en ligne », explique la jeune bastiaise. Puis elle a eu l’opportunité de trouver un local à Corte, « et je n’ai pas hésité, car je pense que la clientèle préfère voir et toucher les bijoux avant de les acheter ».



Fanny Vaccarezza réalise des colliers, des pendentifs, des joncs, des boucles d’oreilles, des bagues, des bracelets ou encore des médaillons, des créoles et des broches. Elle dessine ses créations avant de les réaliser et ce sont, bien sûr, des pièces uniques, « j’ai des fournisseurs pour les pierres et les divers matériaux, comme pour les chaînes qu’il m’arrive de monter moi-même en fonction de la longueur souhaitée par les clients ».



Elle réalise aussi ses bijoux sur demande « cela est beaucoup arrivé pour les fêtes de la Noël. Des clients qui voulaient des pièces très précises et j’ai réalisé avec eux ce qu’ils souhaitaient. Par exemple, j’avais une série de bracelets réalisée en quartz et certains clients les auraient préférés avec une autre pierre », précise l’artiste. Fanny Vaccarezza travaille le quartz, le lapis-lazuli, cette magnifique pierre bleue, l’ambre, la malachite ou encore l’œil du tigre. Des pierres connues pour leurs vertus dans le domaine digestif, ou qui agissent sur l’équilibre des chakra. La jeune créatrice propose des bijoux d’une grande qualité avec un sens du détail très prononcé.



« Et dès cet été je vais proposer des bijoux en corail, car j’ai pas mal de demandes. Je vais me rendre à Bonifacio pour me fournir en corail et j’ai déjà dessiné quelques pièces que je vais réaliser ». De nouvelles créations que l’on pourra découvrir en boutique, mais aussi sur le site Tofazze.com, comme toute la production de la créatrice.



Contact : 06.31.44.58.10.