Corte : les créateurs de mode insulaire défilent ce mercredi 13 octobre

« Pas de Fast Fashion ! » Serena Roselli, vice-présidente de l’association en charge des relations internationales, est intransigeante sur ce point. « L’identité, la qualité, l’aspect écologique et le Made in Corsica sont très importants dans le projet », insiste l’étudiante en deuxième année de Master Langues Etrangères Appliquées (LEA) à l'université de Corse. Ce projet, elle le porte avec huit autres étudiants de sa promotion dans le cadre de leur cursus universitaire.Ensemble, ils ont créé Prettyisula , une vitrine offerte aux créateurs insulaires pour augmenter leur visibilité en Corse et à l’étranger. « Nous voulions changer des projets portés par les anciennes promotions. Changer de l’œnologie et de la gastronomie corse », explique Serena Roselli.Le défilé de ce 13 octobre est une première. Il sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux de l’association et les textes de présentation seront traduits en anglais, en espagnol et en italien. Pour attirer le plus de monde possible et notamment les étudiants, des navettes gracieusement mis à disposition par l’entreprise des Autocars Cortenais feront la liaison entre la gare, le campus Mariani et A Casa Guelfucci toutes les 15 minutes à partir de 16h et jusqu’au début du défilé. Le pass sanitaire sera bien entendu obligatoire.