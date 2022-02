Corte : le feu au sous-sol de la Société générale

Dès que l'alerte a été donnée d'importants renforts ont convergé sur le cours Paoli où se situe le siège cortenais de l'établissement bancaire.

Des moyens du centre de secours local mais aussi de Ponte-Leccia et Veanco ont convergé vers Corte où le feu a fini par être étaient sans que l'on ait eu à déplorer des blessés.

Mais deux personne, avec 3 enfants, le personnel et les clients de la banque ont été évacués.

En début les sauveteurs procédaient toujours à l'évacuation des fumées.



Reste à présent à déterminer les causes de cet incendie ainsi qu'à évaluer les dégâts occasionnés.