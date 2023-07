Corte : le dispositif de lutte contre les feux de forêt de Haute-Corse opérationnel

Michel Prosic : "J'ai été impressionné"

Mais avant de signer l’arrêté de l’ordre d’opération, le préfet a tenu à découvrir le matériel et les hommes engagés dans ce dispositif. « J’ai été impressionné évidemment par le matériel. Qui ne le serait pas ? Mais j’ai été impressionné par chacune et chacun d’entre vous, par la diversité des corps que vous représentez. Je n’ai jamais vu dans un autre département un tel partage autour de cette question de la lutte contre les incendies. Je suis aussi impressionné par la présence des chercheurs de l’Université de Corse qui travaillent sur ce projet GOLIAT. Ils nous aident à trouver des techniques pour mieux lutter contre les incendies et surtout à comprendre ces nouveaux phénomènes qu’on appelle les grands feux ».



Le préfet, en rendant hommage aux chercheurs, a également expliqué que cela « aidera à adapter notre stratégie » avant de détailler les divers moyens mis à disposition des sapeurs-pompiers et des forestiers sapeurs comme l’engin lourd à chenille pouvant pénétrer au cœur du feu avec son blindage ainsi que les drones intervenant dans la lutte et dans la prévention.



Le Docteur Xavier Poli, maire de Corte, s'est, dit quant à lui, fier et heureux « en tant que maire, mais aussi en tant qu’ancien médecin-capitaine des sapeurs-pompiers de Haute-Corse» d'accueillir le dispositif et les hommes qui le composent à Corte sur notre aérodrome pour lancer la saison des feux de forêt. En espérant qu’elle soit la moins intense possible. Et c’est surtout l’occasion de manifester publiquement encore une fois, toute l’admiration que j’éprouve vous vous et tous les remerciements que vous doivent l’ensemble des Corses et de tous ceux qui fréquentent notre île durant l’été pour votre abnégation dans la lutte contre les incendies ».