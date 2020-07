Corte : la 6ème résidence de Designer Fabbrica Design s’expose

Initiée en 2014 par l'Université de Corse, à travers sa Fondation et sa filière Arts, la résidence Fabbrica Design permet de revisiter chaque année un matériau local sous-exploité grâce au talent d'un jeune designer. Durant plusieurs mois, il dispose d'une bourse afin d'explorer de nouvelles façons de créer et de produire, en intégrant le Fab Lab de l'Université pour concevoir des prototypes qui conjuguent les enjeux artistiques et ceux du développement économique.En interrogeant les savoir-faire, cette résidence permet de renouveler le regard sur les traditions manuelles et de mener une réflexion innovante sur les usages et les potentialités des matériaux. Le but de Fabbrica Design, c'est avant tout cela : faire ce que l'on peut avec ce dont on dispose, en Corse.La 7édition de la résidence de designers Fabbrica Design sera consacrée au bois corse. Les candidatures sont prises jusqu'au vendredi 16 octobre 2020*. Il s’agit d’un retour aux sources pour cette résidence de designers qui vait initié la démarche de recherche-action sur les matériaux insulaires par ce thème du bois, sans en épuiser toutes les potentialités. Ce sera également l'occasion d'une collaboration avec l'entreprise "Les Charpentiers de la Corse".Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires, la résidence se déroulera de début janvier à début mai 20Aux jeunes créateurs, designers, architectes, et jeunes diplômés des écoles d’art, d’architecture, de design, de stylisme et de mode. Les projets soumis peuvent aussi faire valoir la collaboration d’étudiants en arts ou design. Dans le cadre de cette résidence, la démarche de recherche-action est privilégiée, au delà de la seule conception d’objet. Tout le cycle qui intègre matériau, forme, structure, fonction, service devra être interrogé.Concernant le matériau, l’utilisation d’essences de bois corses est privilégiée.• NaturaleMettre en évidence les caractéristiques d’usages techniques et esthétiques du bois.• Flessibile / RigiduTirer parti des qualités spécifiques du bois pour développer un usage souple / rigide.• CunfruntàConfronter le bois à d’autres matériaux, ou confronter les usages (ex: accessoire / élémentaire).• InnuvàProposer une innovation (d’usage, technique, sociale) à partir du bois.