Corte : la 1ère édition du festival de musiques actuelles Corti In Core

Malgré les contraintes sanitaires et l'annulation d'une soirée suite à la découverte d'un cas de Covid au sein du groupe Casablanca Drivers, ce 20 aout le rideau se lève sur la 1ère édition du festival de musiques actuelles Corti In Core, une manifestation de deux jours et cinq concerts : «Nous sommes vraiment heureux et fiers de voir se concrétiser ce beau projet qui veut mettre à l’honneur le patrimoine culturel du centre de la Corse et la création musicale corse » souligne Pascal Albertini de l’association Corti In Core. «La route a été longue en cette période de crise sanitaire et je remercie tous ceux qui ont cru en nous et tous nos partenaires qui ont permis la naissance de cette première édition. Avec regrets nous avons du annuler les concerts de ce jeudi 19 août, un des membres du groupe Casablanca Drivers a malheureusement contracté le Covid. Nous ferons tout pour les reprogrammer dès que possible, cet automne, avec bien sûr le groupe Play Out qui est, comme nous et vous, une victime collatérale de cette maladie qui n’en finit pas de nous pourrir la vie ».



Au programme



Vendredi 20 août à 21h rue du Donjon : WE SEE HAUKS, DUOUD et CONTRAVERSU

Samedi 21 août à 21h rue du Donjon: A CUMPAGNIA et BERTHE

Entrée libre - Pass sanitaire et masque obligatoires