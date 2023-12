Corte : des QR codes pour découvrir la ville autrement

Corte lance une expérience immersive. Pour promouvoir son riche patrimoine la municipalité a fait le choix d'intégrer de QR codes sur des plaques disséminées à travers différents sites d'intérêt. L'installation de ces plaques a débuté il y a quelques jours, marquant le coup d'envoi d'un projet alliant valeur patrimoniale, culturelle, éducative et touristique.



En scannant les QR codes présents sur statues, plaques de rue et monuments emblématiques, tant les touristes que les habitants peuvent plonger dans l'histoire de la commune.

La particularité de cette initiative réside dans sa simplicité : aucun besoin d'application spécifique. En scannant un QR code, les utilisateurs sont redirigés vers le site QR Avenue, où ils peuvent explorer des informations détaillées dans plusieurs langues sur le lieu en question, ainsi qu'une cartographie de toutes les autres QR plaques disséminées dans Corte.



Le projet prévoit l'installation d'environ cinquante QR plaques dans la ville d'ici le début de la saison touristique, offrant une expérience immersive et accessible pour tous les curieux de l'histoire et de la culture locales.