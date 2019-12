Corte : démonstration du nouveau modélisateur-simulateur du SIS 2B

Cet outil est déjà en fonctionnement pour la formation des pompiers, FMA et FDF de niveau 2 à 5.

Plus qu'un simulateur, 'est un outil multirisque qui permet de visualiser les risques incendie, inondation et submersion qui permet de modéliser n'importe quelle carte IGN, d'importer le matériel à disposition.

Le SIS2B dispose d'une version fixe qui sera dans quelques mois déplacée dans la future école de pompiers en face de la caserne de Corte ce qui permettra son utilisation par le SIS2 B, SIS2 A et l'UIISC5. Cela ira de pair avec une version mobile qui pourra être développée au cœur même des territoires afin d'aider ces derniers à optimiser leurs plans de sauvegarde.



Le SIS 2B a acquis la compétence nécessaire à la modélisation de n'importe quelle carte géographique. L'autre soir, en effet, la démonstration le littoral de Ghisonaccia été modélisé pour un exercice submersion.



Une formation virtuelle et réaliste, du son à la lumière dirigée par trois pompiers préalablement formés sur l'outil dans une salle d'exercice.

Là ils mettent au point l'exercice.

Un feu de forêt par exemple : la carte est modélisée avec forêt, point d'eau, routes, matériels à disposition. Il n'y a plus qu'a choisir les conditions météorologiques, vent, saison, heure.

Dans la salle d'opération l'exercice est tout aussi réaliste.

Les pompiers, que ce soit pour valider leurs formations ou les confirmer, prennent connaissances des éléments techniques et réagissent comme il le ferait sur le terrain : réapprovisionnement en eau, nombre de véhicules et de pompiers engagés, appel aux moyens aériens.

En temps réel la situation évolue suivant la réaction adoptée.



C'est également un gain de temps et des économies de moyen.