Corte célébre le court-métrage avec Radio Nebbia et Emergenzza

Le cinéma L’Alba, le café de France et divers autres lieux de la ville seront les hôtes de cette célébration cinématographique. Les organisateurs ont concocté une programmation éclectique, mêlant courts-métrages, performances sonores, expositions et spectacles, offrant ainsi une expérience immersive et variée aux participants. Cette initiative, lancée en 2021, vise à promouvoir la jeune création méditerranéenne et à encourager l'expression artistique et culturelle de la jeunesse locale. En plus de mettre en avant le talent des réalisateurs émergents, l'événement aspire à créer un espace de rencontre et d'échange, où les participants pourront explorer les diverses facettes de la culture cinématographique contemporaine.



La semaine du court-métrage représente également une occasion unique pour les jeunes réalisateurs de présenter leurs œuvres au public, marquant ainsi le début d'une aventure cinématographique prometteuse. Avec Radio Nebbia et Emergenzza à ses côtés, la ville de Corte s'engage à soutenir et à promouvoir la créativité locale, tout en offrant aux cinéphiles une expérience culturelle enrichissante.





Une célébration de la créativité sous toutes ses formes

Parmi les invités spéciaux cette année, Zelda Colonna, une artiste polyvalente qui mêle l'art visuel, la philosophie et le cinéma. Titulaire d'un doctorat en Arts-Plastiques et d'un Master 2 en Philosophie, Zelda Colonna a développé une approche unique du corps, de la douleur et du dégoût à travers ses recherches académiques et ses réalisations cinématographiques. Elle présentera son dernier film, "Après le lever du soleil", une œuvre de 40 minutes qui promet de captiver et de susciter la réflexion.

Également au programme, les œuvres de l'artiste bastiais Anghjulu Maria Costa, dont l'univers visuel et sonore questionne les thèmes universels tels que l'amour, le rêve et l'isolement. Son recours à des techniques d'animation vidéo telles que FlipaClip et TVPaint, associé à des compositions sonores électro-pop et post-rock de Félix Haussaire, offre une expérience artistique immersive et originale.

Enfin, la scène musicale sera représentée par Nalla, un talentueux rappeur qui a su conquérir le public avec ses textes riches en punchlines et son engagement artistique. Avec deux albums à son actif, "VIE" et "MORT", Nalla est un créateur prolifique dont la musique reflète sa vision du monde avec intensité et énergie.