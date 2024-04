Corte : Une journée pour s'installer en agriculture ce jeudi

C’est dans les locaux de la faculté de droit de l’Université de Corse qu’aura donc lieu, ce jeudi 25 avril, cette journée régionale à l’installation en agriculture. Une journée qui se déroulera en deux temps avec, dans un premier temps, une présentation générale des institutions sur la nouvelle loi d’orientation agricole, présentée par la DRAS « nous proposerons ensuite une présentation du Plan national stratégique fait par l’ODARC et qui sera axé sur l’installation agricole et il y aura enfin une intervention de la Mutualité sociale agricole qui expliquera la manière dont on doit s’acquitter des cotisations », explique Emilie Ceccarelli, responsable à l’installation en agriculture pour la Corse.



La deuxième partie de la journée sera organisée sous la forme d’un lieu de rencontre « où tous les partenaires et organismes agricoles seront représentés. Des échanges pourront ainsi avoir lieu avec le public et les jeunes agriculteurs en particulier qui bénéficieront de toutes les informations nécessaires à leur installation et avoir la documentation utile sur l’installation agricole. Notons qu’à midi, nous avons demandé à Marcel Flori, jeune éleveur bovin dans le Niolu, d’organiser le repas. Il va donc proposer un veau à la broche tandis qu’un apéritif convivial sera proposé également aux participants ».



Aujourd’hui, face au contexte socio-économique et à la situation foncière du département, maintenir et développer l’activité agricole est une des missions essentielles du Point Accueil Installation (PAI). Depuis maintenant 11 ans, une dynamique est née entre un certain nombre d’organisations professionnelles agricoles, afin de structurer les installations, au travers d’un nouveau parcours installation, validées en commission territoriale d’orientation agricole. Un certain nombre d’actions ont été pensées et mises en place sur la région afin d’harmoniser les services déjà existants et ceux nouvellement créés. L’objectif est de permettre aux jeunes agriculteurs de pérenniser leurs exploitations grâce à un accompagnement technico-économique renforcé lors de la constitution de leurs projets et de la mise en application de ceux-ci.



Cette journée est un enjeu et elle a vocation à rassembler en un même lieu tous les partenaires à l’installation et les différents acteurs du monde agricole « et cela pour répondre au questionnement des futurs agriculteurs et des personnes qui souhaitent s’installer. C’est important de pouvoir rassembler ainsi tout le monde, car cela facilite les démarches, car cette période post COVID tout est dématérialisé et c’est important d’avoir un contact physique pour faire avancer les procédures à l’installation. Cette journée permettra aussi de sensibiliser les aînés à la problématique du renouvellement des générations et de la transmission », a conclu Emilie Ceccarelli.