Corte : Une enquête ouverte pour "apologie du terrorisme" après la distribution de tracts signés FLNC

Plusieurs personnes cagoulées se sont invitées lors de la soirée des Scontri Internaziunali di a Ghjuventù in Lotta, évènement organisé par le syndicat étudiant Ghjuventù Indipendentista, jeudi à Corte, afin de distribuer des tracts signés FLNC.



Encore non authentifié, mais signé des codes habituels du FLNC – « A ragione è a nostra forza » et « A Populu fattu bisognuà marchjà »-, ce document affirme en premier lieu que « la plus grande qualité de la jeunesse est sa capacité à remettre en cause l’ordre établi, surtout lorsqu’il est injuste » avant de fustiger : « La Corse subit l’ordre établi par la France et celui-ci continue de nous conduire irrémédiablement à la disparition de notre peuple ».



Assurant que « le FLNC reste l’outil principal de l’émancipation du peuple corse », les auteurs du texte appellent dans ce droit fil à renforcer les rangs de l’organisation clandestine. « Le monde étudiant de Corti doit continuer à jouer pleinement son rôle dans la lutte de libération nationale. Notre organisation a besoin de chacun et chacune. Ceux qui s’en sentent la force peuvent rejoindre l’action clandestine mais pas seulement, il y a aussi l’exigence de renforcer tous les niveaux du combat quotidien pour la survie d’un peuple », écrivent-ils en disant avoir besoin « d’historiens, d’économistes, de spécialistes en informatique et en multimédias, d’ingénieurs et de toutes les compétences de chacun et chacune pour alimenter la lutte et construire le combat de demain ».



Ce vendredi, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a annoncé qu’une enquête a été ouverte pour « apologie du terrorisme ».



Cette distribution de tracts intervient trois jours après le dîner de Beauvau, et à l’avant-veille des 2 ans de l’agression mortelle d’Yvan Colonna ainsi que d’une manifestation qui doit avoir lieu samedi à Bastia à l’appel de Sulidarità et Patriotti « contre la répression et pour la défense des droits du peuple corse ».