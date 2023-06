Corte : Un spectacle écolo burlesque pour éduquer les enfants à l’environnement

Le programme pédagogique, soutenu par la CDC, l’OEC et le Crédit agricole, est ainsi proposé dans près d’une quarantaine d’écoles insulaires. De Bastia à Ajaccio en passant par la Balagne, le centre et l’extrême sud, la compagnie Cie Virgule a déjà sensibilisé 36 écoles. L’idée est de « sensibiliser les enfants à la préservation des insectes pollinisateurs et entre autres l’abeille mellifère de race corse », a expliqué Alicia Barbarin, responsable du pôle pédagogique. Et Antoine Feracci, président de l’association, de poursuivre, « l’idée du programme a émergé à partir du constat que les abeilles sont en voie de disparition pour tout un tas de raisons et notamment l’utilisation des pesticides. Les abeilles pollinisatrices c’est la vie et notre rôle était d’évoquer le phénomène avec les enfants car l’éducation est importante pour une prise de conscience et tenter un retour à la normale care le phénomène est aussi présent en Corse. Pour mettre en place ce programme, nous avons travaillé en partenariat avec le syndicat AOP Mele di Corsica et avec le PNRC ».





Acquisition d’une ruche numérique

Le CPIE A Rinascita dispose d’outils spécifiques comme des maquettes mais surtout une ruche pédagogique. Il s’agit d’une ruche numérique et donc interactive « car c’est compliqué et dangereux d’aller dans des ruchers avec les enfants. Cette ruche numérique permet aux enfants d’entrer dans le monde des abeilles et de découvrir leur vie. Nous avons travaillé avec le PNRC qui dispose lui aussi d’une ruche numérique. Nous l’utilisons dans les écoles mais aussi sur diverses manifestations où les adultes peuvent aussi utiliser cet outil ».



Les enfants, en découvrant la ruche, sont totalement surpris et émerveillés. Ils ont véritablement l’impression d’être au milieu des abeilles, de voir le travail des abeilles mellifères, d’être aux côtés de la reine, etc. « En même temps diverses informations sont distillées aux enfants pour reconnaitre, par exemple, la reine dans les cadres et dans la ruche. Visuellement, ils apprennent énormément de choses. Et cela vient après ce qu’ils ont appris en classe ».



Le programme se définit en trois séances en classe, du CP au CM2 avant de se conclure par une sortie de terrain chez un apiculteur pour visiter la miellerie. Et c’est actuellement la période des visites pour montrer aux enfants comment extraire le miel et le filtrer, avant une séance de dégustation.

A l’issue de ces séances, les professeurs des écoles qui le souhaitent, continuent à travailler sur cette thématique « et nous savons que près de la moitié des classes font un suivi à travers un travail complémentaire sur les abeilles en réalisant des maquettes, par exemple ».



Le spectacle Les Z’abeilles constitue une plus-value énorme car la thématique du spectacle, au niveau scientifique et du déroulé pédagogique, s’inscrit dans la continuité de ce que nous proposons à l’école, « et ce côté artistique et burlesque permet aux enfants de mieux s’intéresser au problème de la disparition des abeilles ». Un spectacle qui est également donné dans le jardin pédagogique San Francescu du CPIE A Rinascita.



« Sensible à la nature dès mon plus jeune âge, j’ai eu la chance de rencontrer des guides, des agriculteurs passionnés entre autres. Dans cette même dynamique, il me parait intéressant à présent, d’attirer l’attention des jeunes enfants, adultes en devenir, aux impacts environnementaux, et de ce fait d’interroger nos responsabilités individuelles et collectives par un spectacle abordant le rôle de l’abeille dans la biodiversité », explique Marc Ricard avant de poursuivre, « j’ai fait le choix artistique d’une écriture théâtrale alliant le texte à l’image, la musique au burlesque, la poésie au décalé, cherchant à créer ainsi un spectacle drôle, visuel, musical et sensibilisateur à la fois ».