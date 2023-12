Corte : Un hélicoptère pour ravitailler Baliri

Supervisées par l'adjoint au maire, Jean-François Orsatelli, les rotations entre le parvis de la Citadelle et Baliri effectuées par Jet Systems ont permis de transporter des provisions et du matériel vers l'exploitation de Jordan Leduc, isolée suite à la chute du pont dans la nuit du 5 novembre dernier.

Le pont détruit a laissé l'agriculteur, avec ses 150 animaux, dans une situation délicate, privé de l'accès à ses véhicules de l'autre côté de la rive. Pour maintenir son exploitation, il doit maintenant jongler entre la tyrolienne et les allers-retours à pied. Cet héliportage qui a permis de hélitreuiller plus d'une dizaines de big bags d'aliments mais aussi du matériel vers son exploitation, était donc vital pour acheminer suffisamment d'aliments pour ses brebis dans les semaines à venir, en attendant le pont provisoire prévu début 2024.