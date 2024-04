Corte : Un concert au profit de la coopérative scolaire des Purette

Les élèves des classes de CE2-CM1 et de CM2 se sont rendus à Olmi Cappella durant une semaine pour y pratiquer une activité dont le thème était « cirque et théâtre ». Les enfants ont pris « un énorme plaisir à pratiquer cette activité qui a été une très belle découverte », explique Rosine Antolini, directrice de l’école des Purette qui poursuit, « nous avons donc demandé à l’intervenante si elle voulait bien venir à Corte une fois par mois dispenser une formation à nos élèves à raison d’une heure par classe. Elle nous a donné son accord. Mais cela a un coût, bien sûr, et c’est pour cette raison que nous avons décidé d’organiser un concert exceptionnel pour récolter les fonds nécessaires à la mise en place de cette activité dès la rentrée prochaine et proposer notre spectacle de fin d’année sur le thème du cirque ».



Dans le même temps, la directrice de l’école s’est rapprochée de la municipalité pour demander une aide spécifique et du matériel nécessaire à la pratique du cirque « comme des anneaux pour la voltige, pour les plus grands, ainsi que du matériel de cirque qui va nous servir aux séances de formation. Le maire m’avait confié qu’il voulait nous faire un cadeau après le travail de mémoire réalisé par les élèves sur Danielle Casanova. Je pense que notre demande sera acceptée puisque les anneaux sont déjà installés ».



Le concert est donc prévu ce vendredi 5 avril à partir de 19 heures dans l’amphi Ettori de la fac de droit de l’Université de Corse. Un immense comptoir sera installé dans le hall et une petite restauration sera proposée à la vente. De nombreux artistes insulaires ont répondu favorablement à l’invitation de l’école des Purette et nous retrouverons sur scène Isulatine, Féli, Una fiara nova, Lesia Leoncini et son père, Petru Girard Pietrucci et sa mère, Chjar di Luna et Carlotta Rini. « C’est à l’initiative de ma collègue, Elisabeth Volpei-Parigi que tous ces artistes seront présents bénévolement. Elle est elle-même membre du groupe Isulatine et tous ont aussitôt donné leur accord pour venir soutenir notre projet. Nous espérons que la population répondra en nombre à l’invitation des élèves des Purette », a expliqué Rosine Antolini.



Les billets sont en vente au prix de 10 euros. On peut d’ores et déjà appeler le 07.85.92.80.94.