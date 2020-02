Corte. Plusieurs milliers de personnes défilent en hommage à Barthélémy Casanova

Organisée par le Collectif "Maffia No, vita Ié" afin de soutenir la famille du conseiller municipal assassiné dans la nuit entre le 27 et le 28 janvier dernier, la marche blanche de ce samedi à Corte a été aussi l'occasion pour dénoncer, une fois de plus, l'emprise mafieuse de la société corse.

Parti à 15 heures de l’hôtel Sampieru, tenu par la mère de Barthélémy Casanova, le cortège, emmené par une vingtaine d’enfants parmi lesquels la fille de la victime, a remonté le cours Paoli où les rideaux des commerces étaient fermés par respect et en signe de solidarité.

Derrière la banderole « per a vita » plus de 2000 personnes parmi lesquelles des nombreux élus, ont défilé silencieusement jusqu'au parvis de la mairie où la mère de Barthélémy, Michaela Sindali, a allumé une bougie et Léo Battesti a pris la parole au nom de la famille pour remercier tous les contenais et les corses venus nombreux pour dire "non à la barbarie".