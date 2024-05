Corte : Les seniors se détendent avec le Club Bien Vivre

Le Club Bien Vivre, présidé par Antoinette Marano, continue de créer des moments de convivialité et de détente pour ses vingt membres actifs, principalement des seniors. Récemment, le club a organisé une sortie au Parc Galéa à Tagliu Isulacciu, permettant aux participants de découvrir le patrimoine insulaire et d'explorer des horizons nouveaux. « Il faisait beau, mais froid. Nous avons été très bien accueillis par Fabrice Fenouilliere, le directeur, et son adjoint, Loïc Fratacci, qui nous ont fait visiter le parc », a expliqué Marie-Antoinette Valentini, secrétaire du Club Bien Vivre. « Nous les remercions chaleureusement pour cet accueil si sympathique et pour cette visite guidée. »



Cette excursion s'inscrit dans le cadre des activités annuelles du club. « Nous allons régulièrement visiter des endroits typiques de Corse. Nous affrétons un car et nous partons ! La prochaine sortie se fera le mois prochain au parc botanique de Saleccia. Le car est offert par le club, grâce aux cotisations annuelles des adhérents, mais surtout grâce à une subvention de la mairie qui nous a toujours aidés », a précisé Mme Valentini.



En plus des sorties mensuelles, les membres se retrouvent deux fois par mois dans leur local de l’Open Spaziu pour des moments de détente et de convivialité. « Nous avons des jeux de société et nous nous retrouvons pour passer de beaux moments. Nous organisons parfois aussi un loto. Nous discutons de l’actualité. Et une fois par mois, nous proposons des sorties un peu partout en Corse. Généralement, nous passons la demi-journée, mais à Saleccia, nous allons y rester toute la journée puisque nous avons prévu de prendre notre repas en commun », a-t-elle ajouté.



Ces activités régulières et variées permettent aux membres du Club Bien Vivre de tisser des liens forts et de partager des moments agréables tout en découvrant les richesses de leur région.