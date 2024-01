Corte : Les riverains de Baliri réunis par le maire lundi prochain

« Notre quotidien est de plus en plus difficile », avoue Jean-François Falconetti, gérant du camping Chez Bartho, « il y a une Tyrolienne qui est installée pour relier les deux rives et qui nous permet de transférer nos commissions. Il existe aussi le sentier du patrimoine à partir de l’entrée du faubourg des Scaravaglie, mais avec les températures fraîches c’est glissant. C’est ce même sentier que nous avons emprunté le soir du réveillon de Noël, après le repas en famille en ville. Ce fut un Noël bien particulier. Depuis le début du mois de novembre, nous avons tous fait l’effort d’attendre en se disant que la fin janvier était proche et que nous pourrions retrouver une vie normale bientôt. Mais les dernières nouvelles ne sont pas encourageantes du tout et on parle aujourd’hui de l’installation d’un pont provisoire pour la fin du mois de mars. Plus de quatre mois pour un pont provisoire c’est énorme et impensable de nos jours », peste Jean-François Falconetti, d’autant qu’il a appris, il y a peu, que l’appel d’offres n’avait été lancé que le 29 décembre dernier. « Ne voyant rien venir en décembre et surtout pas le début des travaux de la plateforme, nécessaire à l’installation de la grue pour déposer les poutres métalliques, nous avons envoyé un courrier au maire. Je me suis également rendu en mairie pour voir l’appel d’offres, ouvert jusqu’au 18 janvier prochain. Cela veut donc dire que les délais seront bien plus longs que prévu ».



Selon Jean-François Falconetti, les analyses de sol ont également fait apparaître la présence d’amiante, « ce qui complique davantage encore les choses. On se demande si nous aurons un jour un pont ici. Il y a vraiment de quoi devenir fou. La saison touristique approche et nous avons quelques travaux d’aménagements à faire au camping. Je pense que ça va être très difficile », soupire le gérant du camping.