Corte : Les horaires de la rentrée scolaire à la Cité scolaire Pascal Paoli

Mardi 5 Septembre



A partir de 8h00 Accueil des collégiens internes et présence obligatoire avant l’appel de leur niveau



8h30 : Appel des troisièmes

9h15 : Appel des quatrièmes

10h00 : Appel des cinquièmes

10h30 : Appel des sixièmes

11h00-12h00 : réunion avec les parents des élèves de sixième au réfectoire



A partir de 13h30 Accueil des lycéens internes et présence obligatoire avant l’appel de leur niveau



14h30: Appel des classes de première et terminale

15h30: Appel des classes de seconde

15h45 à 16h45 réunion avec les parents des élèves de seconde au réfectoire



Après les formalités de rentrée, les élèves demi-pensionnaires et externes sont libérés. Les élèves internes sont pris en charge par l’établissement.



Début des cours selon l'emploi du temps Mercredi 6 Septembre



Lundi 18 Septembre



14h00: Accueil des étudiants du Parcours Préparatoire au



Professorat des Ecoles



L'emploi du temps des étudiants entrera en vigueur Mardi 19 Septembre