Corte : Les élèves des Purette associés à la Sécurité Civile pour le Téléthon

Tous les personnels de l’UIISC5 ont proposé de courir durant huit heures en relais sur le stade Santos Manfredi ce vendredi 8 décembre, à l’occasion de l’édition 2023 du Téléthon. Les écoles de la ville ainsi que les collégiens et les lycéens, mais aussi les licenciés de l’AC Corte ont également participé à ce rassemblement de manière à récolter des dons au profit de la recherche. Les premiers à rejoindre les sportifs et à courir pour la vie furent les élèves de l’école maternelle des Purette.

Accompagnés par leur directrice, Marie Villard, ainsi que l’ensemble du personnel éducatif, les enfants ont parcouru deux tours de stade en petites foulées. « Malgré la pluie, nous sommes très heureux d’accueillir avec nous les élèves de l’école voisine », a soutenu Jonathan Sabiani, président de l’Amicale de l’UIISC 5. L’unité a également installé un petit "village" pour recevoir les participants ainsi que toutes celles et ceux qui souhaitent faire un don. A cette occasion un barbecue géant est proposé jusqu’à ce soir ainsi que des frites, des boissons et du vin chaud, « tout le monde est le bienvenu et nous espérons donc récolter un maximum de dons dans une urne installée sur le comptoir. Nous avons également de nombreux partenaires qui ont offert les diverses marchandises proposées à la vente. Nous ferons une annonce officielle dans les jours qui viennent pour remercier l’ensemble des participants et signaler la somme totale que nous avons recueillie à cette occasion ».



Une soirée chants et guitares

Ainsi, bravant la pluie, les petits élèves de l'école maternelle des Porette, encapuchonnés et en tenue de sport, encadrés par leurs enseignantes et la directrice de l'école maternelle des Porette, Marie Villard, ont répondu d'un seul homme, sur le coup des 10 heures, à l'appel de l'AFM, et son slogan unitaire, "Muscle ton Téléthon", en faveur de la Recherche. Cet événement dénotait un bel esprit de solidarité à travers du footing et de la marche, autour du stade Santos Manfredi sous la houlette de l'UIISC5 et du CCAS de la mairie de Corte. Sensibilisés par leurs maîtresses à la notion du Téléthon, les petits scolaires ont bien affiché leur solidarité en ayant pâtissé la veille, une kyrielle de gâteaux et gourmandises vendus aux parents pour la bonne cause. C'est ce que nous a rapporté Marie Villard, qui n'a pas hésité à entraîner dans sa foulée dynamique, les écoliers si petits, mais si enthousiastes de courir derrière les grandes foulées de leurs aînés de l'UIISC5 qui recevaient la « Ola » de leurs collègues et des élèves dans une belle ambiance soudée au cœur de l'AFM. « Nous avons souhaité participer de manière symbolique à ce rendez-vous après avoir sensibilisé les élèves aux maladies génétiques musculaires. Et tous ensemble nous avons donc décidé de mettre nos muscles au service de ceux qui n’en ont plus, de manière à récolter également des dons. Pour cela, les enfants ont confectionné hier diverses friandises que nous avons accompagnées de boissons chaudes pour être vendues aux parents à la sortie des classes », a-t-elle expliqué.



L'intégralité de la recette de ces ventes sera reversée au Téléthon, comme quoi, dire que l'école est un pallier à l'autre est une réalité en marche pour nos petits écoliers !



Notons enfin que ce soir, à partir de 18 heures sur le stade, aura lieu une soirée chants et guitares avec une petite restauration sur place et surtout du figatellu au feu de bois !