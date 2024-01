Corte : Les élèves des Purette à la rencontre de Danielle Casanova

Prévue en début d’après-midi ce mardi 23 janvier, la rencontre a finalement eu du retard. Et à son arrivée le préfet s’en est excusé auprès des élèves qui attendaient ce moment avec impatience et fébrilité. « Veuillez me pardonner, mais vous suivez peut-être l’actualité, et vous savez que les agriculteurs sont actuellement mobilisés. Une réunion en préfecture avec leurs représentants m’a donc retenu », a-t-il expliqué.



Puis c’est dans une salle de classe que le représentant de l’État, les élus, les membres de l’association des anciens combattants, les personnels scolaires et les élèves se sont retrouvés pour un moment de questions-réponses et de présentation de leur projet, avant de visionner le clip de trois minutes.



Rosine Antolini, directrice de l’école élémentaire de l’école des Purette a expliqué que le projet datait de l’an passé. Il s’agissait d’un appel à projets lancé par la CdC sur le thème « e so vite facenu a nostra storia ». « Avec l’institutrice, Mme Volpei-Parigi, qui était en charge des CM1-CM2, nous avons décidé de répondre à cet appel à projets sur Danielle Casanova. Nous avons été retenus et nous avons donc obtenu un financement de la CdC nous permettant de réaliser un clip et de nous déplacer sur le lieu de réalisation. Ce clip qui vous est présenté aujourd’hui, aurait dû l’être lorsque le Président Macron est venu en Corse, sauf que le temps pédagogique a été coupé et nous n’avons pas pu y participer ».

Les élèves ont travaillé à partir d’un clip déjà réalisé à Ventiseri par Isulatine, et le principe a été d’intégrer les enfants dans cette production. C’est donc à nouveau dans cette commune du Fium’orbu que les enfants se sont rendus avec la réalisatrice Valérie Giovanni. Mais en amont, les élèves ont préparé une série de questions, car l’objectif était de remonter le temps et de rencontrer Danielle Casanova pour avoir une « discussion bilingue » avec la résistante, incarnée par Faustine Giovanni. En revenant des années en arrière, les enfants sont ainsi entrés dans l’histoire de la Corse, de la résistance et surtout dans la vie de Danielle Casanova. Parmi les nombreuses questions posées, il y a celle-ci « pourquoi êtes-vous derrière des fils barbelés ? Avez-vous fait quelque chose de mal ? »

Avec des mots d’enfants, ils sont parvenus à proposer un clip particulièrement touchant qui a ému les participants lors de cette présentation.