Corte : Les élèves de Sandreschi ont participé à a Festa di a Nazione

Ainsi, neuf ateliers, pour autant de classes, ont été mis en place dans les salles du groupe scolaire Sandreschi de Corte. Des ateliers qui portaient sur le patrimoine faunistique insulaire et les espèces menacées comme le Gypaète Barbu.

« Nous avons évoqué les régimes alimentaires des oiseaux, par exemple, en insistant plus particulièrement sur l’oiseau emblématique de la Corse, à savoir le Gypaète Barbu qui a besoin d’être plus particulièrement surveillé. Et à cette occasion nous avons accueilli une responsable du PNRC pour évoquer cet oiseau », a expliqué Chantal Baldacci, directrice de l’école élémentaire de Sandreschi.





D’autres thématiques, qui correspondent au patrimoine de la Corse, ont été proposées aux scolaires comme l’histoire et plus spécifiquement les personnages remarquables qui ont marqué l’île.

« Nous avons eu également deux intervenantes du CPIE A Rinascita qui ont proposé aux élèves un exposé sur l’eau ainsi que sur les abeilles. Sans oublier la présence aussi d’un intervenant de l’Office central de la coopération à l’école pour animer des ateliers coopératifs autour de la langue », a poursuivi Chantal Baldacci.

Notons aussi que certains enseignants, déchargés de classe, ont également animé des ateliers. Ce fut ainsi une demi-journée assez complète qui « mériterait d’être renouvelée sur une journée pour mieux aborder ces différentes thématiques », a conclu la directrice de l’école qui souhaitait également qu’un menu festif soit proposé à la cantine, « mais le temps nous a manqué. Nous espérons toutefois que ce projet se réalise l’an prochain ».





Par ailleurs, a Festa di a Nazione, fête de l’Immaculée Conception, devait se poursuivre dans la soirée avec une procession aux flambeaux. Malheureusement, la pluie a contraint la paroisse à annuler. Et les fidèles se sont donc retrouvés en l’église de l’Annonciation autour de son Eminence le Cardinal Bustillo.

C’est là que l’on apprenait le départ, mercredi soir du curé de la paroisse de Corte, l’abbé Thomas Drenti, qui avait succédé à l’abbé Culioli, nommé en la cathédrale Sainte-Marie de Bastia. Dimanche, c’est le vicaire général, l’abbé Constant qui célébrera la messe.