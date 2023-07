Corte : Les boulistes ont rendu hommage à Pascal Andreani

Et avant de procéder au jet du but, Fernand Cucci demandait de respecter une minute de silence, pleine d’émotion en présence de la fille de Pascal Andreani, Lena, et de sa famille qui a d’ailleurs offert le trophée des vainqueurs.

Le Challenge s’est poursuivi très tard dans la nuit puisque la finale s’est jouée sur le coup de 6h30 samedi. Elle a été remportée par Philippe Santini, Jérôme Branca et Basile Jackel, champion de France de pétanque en tête à tête depuis une semaine. « Ce fut une finale très disputée face au vaillant Philippe Grimaldi, Yoan Firroloni et Didier Lambertini. L’équipe du champion de France s’est imposée 13-10 et c’est Lena Andreani qui a remis le trophée ».



Notons que le club n’organise pas de tournois cet été, « nous laissons le soin aux associations villageoises d’accueillir le boulistes tout au long de la saison estivale. Notre prochain rendez-vous au boulodrome de Corte est prévu à la mi-octobre pour une compétition officielle. Mais il est certain pour que le Challenge Pascal Andreani sera pérennisé ».