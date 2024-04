Corte : Le projet de révision du "Plan local d'urbanisme" adopté à la majorité

C’est à la Maison du Temps libre que les élus cortenais se sont retrouvés lundi soir à l’occasion du conseil municipal dont la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) était le seul point à l’ordre du jour. Un projet important puisqu’il engage la ville dans un vaste programme politique de l’aménagement et du développement durable pour les dix ou quinze à ans à venir. Et le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, a donc détaillé aux élus ce nouveau PLU devant permettre la réalisation du projet communal dans toutes ses dimensions à savoir sociale, économique, urbaine, architecturale et environnementale. Ce projet a été établi en concertation avec les personnes publiques associées ou consultées dont les services de l’Etat, de la Collectivité de Corse, de l’Université, et de la Chambre d’Agriculture, ainsi qu’avec la population et les différents acteurs de la vie cortenaise. « Il faut préciser surtout que ce projet de PLU est contraint puisqu’il prend en compte les nouvelles lois et règlements », a ajouté Xavier Poli avant de poursuivre, « avec ce nouveau PLU, il s’agit de faire de Corte et de la ville-université, une ville où il fait bon vivre tout en faisant face aux problèmes de dérèglement climatique. Il s’agit de faire une ville où l’on pourra se loger plus facilement ».



Déclinant le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, ce PLU se développe autour de cinq grands axes et d’abord la maîtrise de l’urbanisation et de la consommation d’espace, « pour une intégration réussie de la trame bâtie de la ville dans son environnement en assurant la cohésion d’ensemble des différents quartiers et en conservant l’identité architecturale caractéristique du bâti traditionnel de la cité Paoline ». Le deuxième est de bâtir un projet d’aménagement et de développement durable et rationnel au regard des besoins estimés et de la capacité d’accueil du territoire communal. Le troisième axe porte sur l’amélioration de la qualité du cadre de vie et du niveau d’équipement adapté aux besoins des populations concernées « tout en répondant aux demandes de logements sociaux et d’accès à la propriété des Cortenais. Le quatrième axe est de dynamiser la vie économique en favorisant la mixité des fonctions, en confortant les zones d’activités existantes ainsi qu’en valorisant les productions et potentialités locales. Enfin le cinquième axe sera de préserver le patrimoine naturel et paysager de ce territoire singulier et exceptionnel du centre Corse, partie intégrante du projet de développement durable porté par la commune qui souhaite prendre en considération le changement climatique et participer à la résilience face à ses effets ».



Tous ces axes sont traduits et détaillés dans une cartographie que le public peut consulter en mairie. Des axes qui ont été adaptés aux besoins comme l’évolution de la population ces prochaines années, mais également les diverses opérations déjà programmées depuis 2020 que sont l’Opération de Revitalisation du Territoire et Petite Ville de Demain, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, le transfert du centre hospitalier de Tattone vers Corte ou encore le projet Citadella XXI de la Collectivité de Corse. Des projets structurants visant à conforter Corte en tant que pôle urbain supérieur de l’armature régionale et en tant que ville-université.

Le maire de Corte a expliqué que les élus ont « travaillé avec une cohérence d’ensemble pour élaborer ce nouveau PLU » dont il a détaillé les axes sur les cartes projetées sur un écran géant. On a donc pu constater que les zones urbanisées progressaient de 100 hectares par rapport au PLU de 2016, que les zones à urbaniser étaient en diminution de 107 hectares tandis que les zones agricoles étaient en progression de 11 hectares. Citant quelques exemples précis, le maire a expliqué que ce PLU permettrait, entre autres, la réhabilitation de la zone de Bagna, au pied de la citadelle, le long du Tavignani. Les « pagliaghji » anciens pourront ainsi bénéficier de cette réhabilitation, sans pour autant « faire n’importe quoi en termes d’urbanisme avec une activité ciblée sur le logement. Des producteurs pourront également y installer des points de vente de leur propre production ». Sur ce secteur, le maire a déjà demandé à la communauté des communes de Corte et du centre Corse une étude concernant le développement du réseau d’assainissement sur ce secteur.



Ce nouveau PLU sera transmis au préfet pour avis et sera retourné en mairie dans trois mois. Pourra alors débuter l’enquête publique entre juillet et septembre 2024. Durant deux mois, la population pourra ainsi rencontrer le commissaire enquêteur, s’informer et déposer des doléances qui seront ensuite étudiées avant la rédaction définitive du PLU. Celui-ci sera enfin soumis aux votes des élus début octobre 2024.



Avant de passer au vote, Vanina Borromei, leader du groupe d’opposition nationaliste « Corti per Tutti », a expliqué que ce document était « essentiel pour le développement de la ville. C’est la vision que vous avez du Corte de demain. Vous avez gardé une philosophie cohérente avec la ville. Ce qui m’interpelle le plus, c’est la projection sur la population et les chiffres qui sont apportés avec une augmentation de 1000 habitants. Je pense qu’il doit y avoir un débat sur le développement de la ville au niveau du logement pour les Cortenais et pour les étudiants ».



Le PLU était adopté à la majorité. Le groupe d’opposition s’étant abstenu, pour 4 élus, une élue, en l’occurrence Marie-Luce Cristiani-Castelli, n’ayant pas participé au vote.