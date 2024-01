Corte : Le préfet Prosic découvre le CPIE-A Rinascita

C’est bien sûr Antoine Feracci, président fondateur du CPIE-A Rinascita, qui a accueilli Michel Prosic dans les locaux de l’association de la rue du Colonel Feracci. Dans son discours de bienvenue, le président a rappelé les missions de son association, qui s’apprête à fêter en mai prochain son cinquantième anniversaire. « Votre présence parmi nous, témoigne de votre intérêt pour les initiatives environnementales et les actions de sensibilisation que nous menons, mais aussi pour nos actions menées avec notre centre social l’OPERATA, notre centre de culture scientifique (CCSTI) et notre pôle accompagnement des territoires », a insisté Antoine Feracci.



En effet, le CPIE-A Rinascita est engagé dans la promotion de la préservation de l’environnement, de la durabilité et de l’éduction à l’environnement. C’est dans ce cadre que l’association œuvre depuis sa création pour sensibiliser les individus, et les jeunes scolaires en particulier, à l’importance « de prendre soin de notre planète ».

Le président a ensuite rappelé que son centre social est agréé depuis 30 ans par la CAF, la commune de Corte, la CdC, la MSA et la CARSAT. Un centre qui intervient sur l’ensemble du centre Corse au service des plus jeunes ainsi que des personnes âgées. « Nous organisons ainsi de nombreuses activités socioculturelles, des actions de prévention et d’accompagnement des familles ».



Antoine Feracci a également évoqué le Centre de culture scientifique qui diffuse diverses activités sur l’ensemble de la Corse à destination de tous les publics, « nous organisons également la fête de la science et nous coorganisons avec la CdC, l’État et l’Université de Corse, les trophées scientifiques de Corse. Notons enfin que notre Pôle accompagnement des territoires mène sur toute la Corse des actions auprès les collectivités que sont les communes et les intercommunalités ».



Enfin, le président Antoine Feracci a confié au préfet que sa présence est « d’une grande importance pour nous, car elle nous permet de présenter notre travail, nos réalisations et nos futurs projets. Nous sommes impatients de partager avec vous notre passion et notre dévouement envers la protection de l’environnement et la sensibilisation des publics, la prévention et la connaissance scientifique, mais aussi les actions de prévention auprès des jeunes. Parmi les projets à retenir, c’est bien sûr le village de santé qui sera réalisé le 24 mai prochain sur le site du CH de Corte. Un village qui sera parrainé par le professeur Fabrice Barlesi, directeur général de l’hôpital Gustave Roussy de Villejuif. Il est le référent européen du cancer du poumon. Il va venir nous parler de l’état d’avancée de la recherche du cancer du poumon ».



Le préfet Michel Prosic a été très élogieux envers l’association. Il s’est dit enchanté de cette visite en précisant que « le CPIE-A Rinascita est une véritable boîte à outils pour les collectivités. Je suis très sensible à ce genre d’activité. Je viendrai assister prochainement à l’une de vos actions de terrain ».