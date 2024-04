Corte : Le pont provisoire de Baliri opérationnel le 18 mai

On se rappelle le terrible jour du 4 novembre 2023, où les eaux en furie du Tavignano ont emporté le pont de Baliri et isolé le quartier de vingt résidents. Une enquête a été rapidement lancée afin de déterminer la meilleure solution, et deux options ont ensuite été soumises aux résidents. La moins coûteuse, mais exigeante un peu plus de temps a été privilégiée par l’ensemble d’entre eux. Le pont devait être opérationnel au début du mois de février. C’était sans compter sur la présence d’amiante présente dans les culées du pont entraînant un nouveau retard quant au début des travaux, suivi d’un appel d’offres infructueux. Un enchaînement de contretemps fâcheux faisant dire au maire de Corte, le Dr Xavier Poli combien il était « embêté par cette situation inédite ». Fort heureusement, depuis quelques jours, les travaux de construction des fondations devant accueillir la grue chargée de poser le pont provisoire ont débuté. L’entreprise Natali a un cahier des charges bien précis avec un déroulé des opérations qui va se poursuivre jusqu’au 24 avril prochain.



Le transport exceptionnel du viaduc métallique démontable de 25 tonnes et de 25 mètres de long se fera le 25 avril et la pose du pont devrait se terminer le 3 mai. Ce n’est qu’entre le 3 mai et le 17 mai que vont avoir lieu les opérations de finitions, d’enrobé et d’enlèvement des débris de l’ancien pont en même temps où auront lieu les diverses épreuves techniques du pont provisoire. L’accès pourrait donc être effectif dès le 18 mai prochain. « Un planning qui reste prévisionnel et qui pourrait être adapté en cas d’aléas particuliers », a souligné le maire de Corte.



Le conseil municipal de la ville s’est prononcé le 25 mars dernier sur les aspects financiers de ce projet dont le coût hors taxes, avec les études géotechniques et géomètres, l’assistance à maîtrise d’ouvrage par le CEREMA (Centre d’étude et d’expertise sur les risques, la mobilité et l’aménagement), les études qualité des bétons et la location du pont provisoire pour 3 ans s’élève à 788 305,30 euros. Un pont loué, rappelons-le, auprès du Centre National des Ponts de Secours.



La commune de Corte a sollicité la CdC et l’État pour le financement de ce projet à hauteur de 80%, soit 630 644,24 euros. La CdC et l’État interviendraient à hauteur de 315 322,12 euros chacun, le reste étant en charge de la commune. Les habitants de Baliri ont accueilli le début des travaux avec un énorme soulagement. Ils espèrent à présent que les délais seront tenus et que leur reprendra enfin un cours normal dès le 18 mai prochain.