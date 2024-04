Corte : Le maire condamne fermement les incendies de Baliri

Prévenu par le Service Incendie de la Haute Corse, le maire de Corte, Xavier Poli, s’est rendu sur place ce mardi matin en compagnie du sous-préfet de Corte. Il a tenu à condamner cet acte « inqualifiable » tout en apportant le « soutien de la ville aux entreprises visées par ces incendies, à savoir Luciani BTP, sous-traitant de l’entreprise Natali, détentrice du marché d’aménagement du site devant accueillir le pont provisoire de Baliri. J’apporte également mon soutien aux résidents touchés eux-aussi par cet acte ignoble ».





Dans la matinée le maire de Corte a reçu les responsables des entreprises chargées des travaux d’aménagements du site de Baliri où sera installé en mai prochain le pont provisoire, suite à la catastrophe du 4 novembre dernier qui avait vu l'ouvrage emporté par les eaux en furie du Tavignani.

Et le maire de Corte de poursuivre : « Il y aura des incidences sur ces travaux, c’est une certitude, mais pour l’heure nous ne sommes pas en mesure de dire de quelle nature elles seront. Je laisse le soin aux entreprises de prendre contact avec leurs assurances de manière à prendre les mesures nécessaires à leur poursuite. Nous aurons une deuxième réunion prochainement et nous aurons alors un peu plus de visibilité sur les incidences de cet acte. Pour l’instant je ne peux pas en dire beaucoup plus ».





Rappelons que l’entreprise Natali a un cahier des charges bien précis jusqu’au 24 avril prochain pour l’aménagement du site devant accueillir le pont provisoire de Baliri. Le transport de ce pont de 25 tonnes et de 25 mètres est prévu le 25 avril. La pose va se faire dans la foulée et l’on estimait qu'elle seraut terminée pour le 3 mai. Les divers travaux de finition, d’enlèvement des débris et de tests du pont devraient se faire jusqu’au 17 mai avec une ouverture à la circulation le 18 mai.

Reste à espérer que les incendies de la nuit dernière ne viennent pas retarder davantage encore le bon déroulement des diverses opérations prévues.