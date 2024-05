Corte : Le corps d'Ali Hannou sera rapatrié au Maroc

La famille et les amis étaient très nombreux ce dimanche à Montesoro, au square Nelson Mandela, pour rendre un dernier hommage à Ali Hannou. Le jeune homme, étudiant à l’Université de Corse et à Strasbourg, avait été victime d’un grave accident de la circulation le 27 avril dernier à la sortie nord de Corte.



Maintenu en vie artificiellement, il a malheureusement succombé à ses blessures le jeudi 16 mai. La nouvelle de sa disparition a causé une profonde émotion sur le campus universitaire de Corte, mais au-delà dans toute la ville où il était connu et apprécié pour ses qualités humaines et sa gentillesse. Il jonglait entre ses études à Corte et à Strasbourg ainsi qu’avec son travail au Utile de la gare où les clients n’ont pas hésité un seul instant à participer massivement à la cagnotte ouverte par sa famille de manière à rapatrier son corps au Maroc. Ali reposera ainsi auprès de son père. Il sera rapatrié cette semaine.



La famille du jeune homme de 23 ans a tenu à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont associés à son deuil. Sur Facebook, la sœur du regretté Ali a écrit ces quelques lignes :

« Nous tenons à vous exprimer du fond du cœur notre profonde gratitude pour votre immense soutien durant cette période difficile. Vos gestes de solidarité, vos visites, vos appels et votre participation à la cagnotte ont été d’un réconfort inestimable pour notre famille.

Nous avons fait face à une épreuve terrifiante en arrivant en Corse pour la première fois, suite à l’appel de la gendarmerie nous informant de l’accident. Débarquant seuls sur cette île inconnue, ce que nous avons découvert ici, c’est une communauté incroyablement généreuse et solidaire.

Grâce à vous tous, Ali pourra être rapatrié au Maroc pour reposer auprès de notre père. Nous avons atteint la somme souhaitée et nous fermons donc la cagnotte. Merci infiniment. Votre aide et votre soutien nous ont permis de réaliser ce dernier voyage pour lui. Vous avez montré une humanité et une compassion qui dépassent les mots, et pour cela, nous vous serons éternellement reconnaissants ».