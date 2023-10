Corte : Le clocher triangulaire de Grossetti inauguré

Les travaux de rénovation du clocher triangulaire de Grossetti ont débuté en janvier dernier. Mais c’est en 2001 que l’adjointe déléguée à la Culture de l'époque, Françoise Ferreria, envisageait déjà cette opération. Depuis, la commune a fait l’acquisition du clocher et d’une partie du terrain jouxtant l’édifice datant du XVe siècle, et plus précisément de 1474. L’actuelle adjointe déléguée à la Culture, au Patrimoine et à la langue corse, Marie Albertini, a donc lancé le projet dès sa prise de fonction, permettant ainsi le début des travaux au tout début de cette année.

Il était important de restaurer ce clocher pour trois raisons évidentes : patrimoniale, historique et religieux. Patrimoniale d’abord puisque ce clocher constitue une spécificité rare en Europe de par sa forme triangulaire. « C’est, en effet, un clocher bâti sur un triangle isocèle non rectangle. De plus, il bénéficie d’une spécificité supplémentaire puisque la coupole n’a pas d’angle. Elle est ronde et cela constitue un cas d’école architectural. Cette rénovation permettra ainsi d’inscrire ce clocher dans le parcours patrimonial de notre cité », a expliqué Xavier Poli. Ce dernier est ensuite revenu sur l’intérêt historique puisque le couvent, fondé au XVe siècle, a joué un rôle politique majeur au XVIIIe siècle avec la tenue des assemblées politiques. Et l’on pense que la Vierge Marie y a été proclamée Reine de la Corse lors de la Cunsulta de Corte, en 1735. « Il est aussi possible que la Constitution de Paoli, et l’hymne de la Corse y aient été adoptés. Mais il est certain que les principales Cunsulte de Pascal Paoli s’y sont tenues entre 1755 et 1769. Il est donc le siège du pouvoir législatif de la Nation Corse, le Palazzu Naziunale étant le siège du pouvoir exécutif. Pascal Paoli y avait d’ailleurs son logement ».