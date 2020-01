Corte : Laudate chante au profit des Restos du cœur

En ces périodes de fêtes sous le signe du partage et de la convivialité, l’ensemble Laudate souhaite mettre à l’honneur ses voix au profit des nécessiteux. La participation est libre, « au chapeau », et sera reversée aux plus démunis. N’oublions pas que la période hivernale est particulièrement difficile et dans ces temps où la précarité s’installe de plus en plus dans les foyers, il est bon de faire preuve de solidarité.Laudate, composé au printemps 2018 s’est spécialisé dans le répertoire sacré de la Renaissance sous la direction d’Elizabeth Pardon. La structure est basée en Balagne, à Algajola, et fera entendre ses polyphonies européennes du XVIème siècle qu’on connait peu ici. A leurs côtés, nous retrouverons également trois chanteurs d’Ars Musica, venant de Bastia, spécialisés aussi dans les musiques ancienne du XVe au XVIIIe siècle.Pour sublimer leurs chants, le magnifique orgue Werle de l’Annonciation sera aussi de la fête. Cet orgue est une œuvre du facteur allemand Johann Conradus Werle réalisé vers 1760. Rénové plusieurs fois, en 1863 par Gasparo Domini puis complétement en 1991 par Bartolomeo Formentelli, il est donc un instrument historique.C’est donc un chœur d’une quinzaine de voix qui vous accueillera à l’église de l’Annonciation à Corte, rendez-vous à 16h, pour un moment de partage et de découverte.Pour les amateurs et les professionnels intéressés, Laudate et Ars Musica sont toujours en recherche de nouvelles tonalité de voix.Pour tout renseignement :Elizabeth Pardon (Laudate) : 06 17 94 70 72 Anne Marie de Chennerilles (Ars Musica) : 06 14 59 91 14