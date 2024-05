Corte : La ferveur à Saint-Jean pour Notre Dame de Fatima

Le père Léon Pape, curé de la paroisse de Morosaglia, a été convié à célébrer la messe en l’honneur de Notre-Dame de Fatima, ce dimanche, dans les ruines de la chapelle dédiée à Saint-Jean, sur le domaine éponyme. À cette occasion le site avait été joliment décoré par la communauté portugaise de Corte et du Centre-Corse. Des fleurs et des motifs de sciure colorée jonchaient le sol pour la traditionnelle procession. Une tradition portugaise pour rendre hommage à Notre-Dame et lui permettre d’être portée sur un tapis !





Avant d’inviter les fidèles à participer à la petite procession, le père Léon Pape indiquait que notre Dame de Fatima était « venue porter un message de paix, d’espoir et d’amour lorsqu’elle s’est apparue à trois petits bergers, deux filles et un garçon, ce 13 mai 1917 ». Après les chants traditionnels entonnés par une chorale portugaise, les fidèles, accompagnés par le maire, le Dr Xavier Poli, et ses adjoints, Philippe Sindali et Christiane Franceschini, ont organisé la procession autour de la chapelle, sous un soleil de plomb.





Manuel Da Motta, installé en Corse depuis plusieurs dizaines d’années, est originaire de la région où est apparue la Vierge. Il se souvient qu’il n’a jamais manqué une célébration en l’honneur de Notre Dame de Fatima : « Nous habitions à même pas 40 km et chaque année, le 13 juin, nous allions en pèlerinage à pied pour rendre hommage à la Vierge. À mon arrivée à Venaco j’ai voulu perpétuer cette tradition en organisant un moment de partage et de prière dans la commune. Mais depuis quelques années la communauté portugaise de Corte propose cette grande fête à Saint-Jean et c’est bien mieux. Cela nous permet de nous retrouver et de partager un moment de fête, de convivialité avec tous les paroissiens de Corte ».





À l’issue de la célébration religieuse, tout le monde se retrouvait pour un immense pique-nique où chaque famille invitait les amis à partager les spécialités portugaises. Un pique-nique musical marqué également par des danses et des chants tandis que la lecture du chapelet intervenait dans le courant de l’après-midi.

Les apparitions de la Vierge Marie, au nombre de six, ont débuté le 13 mai 1917. François, Lucie et Jacinthe, trois tout jeunes bergers. D’abord incrédule, la population finit par se rendre en très grand nombre sur le site pour assister au miracle. On notait plus de 70 000 personnes ce 13 octobre 1917, lors de la dernière apparition. Le miracle est reconnu en 1930 par l’Église qui approuve alors la dévotion à Notre-Dame de Fatima. Les trois enfants, décédés de la grippe espagnole entre 1919 et 1920, furent béatifiés le 13 mai 2000.