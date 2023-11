Corte : La crue du Tavignani du 5 novembre a causé d’autres dégâts…

Quant à la réfection totale du coffrage de sécurité, elle n’est pas envisageable à l’heure actuelle. C’est une opération qui ne pourra être menée qu’en période d’étiage. C’est-à-dire à la fin de l’été… De son côté la commune a proposé que les canalisations menacées soient installées définitivement sur le futur pont prévu dans le cadre de la création de la voie douce intercampus. Ainsi, elles n’occuperaient plus le lit du fleuve et seraient ainsi sécurisées.



La dernière crue du Tavignani n’est pourtant pas la plus importante que l’on connaît. Certes, les chiffres enregistrés par le limnigraphe du pont vieux, en ville, restent impressionnants avec une hauteur de 5,42 m à 5 heures du matin, ce fameux 5 novembre. L’eau a même atteint une hauteur de 7,85 m au pont du Faio, en aval de Corte, sur la commune d’Antisanti. Et l’on se souvient que les hauteurs des crues du 20 décembre 2016 et du 22 janvier 2017 avaient été respectivement de 4,90 m et 3 m. Quant au débit enregistré ce 5 novembre, il était de 152,4 mètres cubes par seconde, soit 152 400 litres par seconde ! Tout simplement énorme… Mais il faut remonter bien plus loin dans le temps pour avoir une idée de ce que le Tavignani peut faire !



En effet, lors de la construction du pont Diunisu, reliant la ville et la gare, les eaux en furie du fleuve étaient arrivées à seulement deux mètres de la voûte centrale. C’était le jour de la Sainte Bruno en 1882, c’est-à-dire le 6 octobre ! Cela avait d’ailleurs donné lieu à la création d’un proverbe… Lorsque les résidents de la maison des 100 propriétaires, dans les Lubbiacce, se déplaçaient pour voter à la mairie, installée alors sur la place Paoli, c’est une véritable « marée humaine » qui débarquait dans les bureaux de vote. Et l’on comparait cela à cette fameuse crue du 6 octobre 1882 en disant : « Avà affàcca u San Brunu ! »…