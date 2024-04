Corte : La commission des usagers de l’hôpital très active

Les représentants des usagers des hôpitaux sont des bénévoles associatifs mandatés par l’ARS depuis 2005, et ils siègent au sein du conseil de surveillance de l’hôpital ainsi qu’au sein de la commission des usagers (CDU). Ils sont le lien entre les patients et la direction.« Nous sommes chargés de faire remonter les informations sur tel ou tel problème rencontré par les patients que ce soit au niveau de l’admission, de la prise en charge, des repas, du fonctionnement, etc. Le plus souvent, les doléances des usagers portent sur la prise en charge au niveau des urgences », explique le président Dominique Lazzoni. « On connaît au niveau national les problèmes qui existent dans ce domaine. Des problèmes dus au manque de personnel et les patients traînent dans les couloirs dans l’attente d’une prise en charge. Fort heureusement, l’hôpital de Corte ne connaît pas ce genre de problème. Nous sommes là pour faire remonter ces difficultés au niveau de la direction de manière à les atténuer. Mais il arrive aussi, et c’est souvent le cas à Corte, que les choses vont bien ».Les représentants sont également très impliqués sur la certification de l’hôpital, tous les quatre ans. « Et le CH de Corte vient d’être certifié « qualité des soins confirmée » par les experts visiteurs. C’est une immense satisfaction d’autant que nous avons manqué la première place de très peu, à savoir la « haute qualité des soins » délivrée par la Haute Autorité de Santé », a détaillé Pascal Perettoni. « En gros, notre mission s’articule autour du bien-être du patient à l’hôpital que ce soit au niveau de l’accueil, des repas, des lumières, etc. ».En ce moment, les représentants des usagers travaillent de concert avec la commune et la direction quant à la signalétique, car le Centre Hospitalier n’est pas suffisamment visible, « des panneaux ont été installés à l’entrée sud de la ville, d’autres le seront dans les semaines à venir de manière à ce que la situation géographique du CH soit mieux indiquée », a poursuivi Angelica Coque.Les représentants des usagers du CH de Corte sont également membres de l’Association des Paralysés de France qui donne une délégation permettant ainsi aux bénévoles de siéger en commission. C’est également dans ce cadre que les différents accès au CH de Corte ont été adaptés aux personnes à mobilité réduite. « Tout comme nous sommes membres du collectif qui a milité des années pour l’obtention d’un scanner à Corte, nous militons aujourd’hui pour l’ouverture d’un centre IRM », a encore insisté Dominique Lazzoni.Et à l'occasion de cette Journée nationale des usagers des Hôpitaux, les bénévoles cortenais ont tenu à être présents dans le hall d’accueil du CH de Corte de manière à rencontrer les usagers « et à leur expliquer en détail nos différentes missions, car très peu de personnes connaissent notre existence », a conclu Dominique Lazzoni. Des flyers et divers documents ont ainsi été distribués aux patients rencontrés ce jeudi 18 avril.Pour contacter les bénévoles des usagers de l’hôpital de Corte, on peut soit téléphoner au 04.95.45.05.81. soit envoyer un mail à : cellule-qualité@chi-corte-tattone.fr . Site internet de l’hôpital : www.chi-corte-tattone.fr