Corte : L"association "Storia 97" lauréate du concours universitaire Lingua Materna

Le concours Lingua Materna a pour but de promouvoir la créativité en langue corse et la culture corse. « Cela signifie que les étudiants peuvent proposer des projets en dehors de leur cursus universitaire, quelle que soit la forme ou la discipline du projet. Cela peut être des arts vivants, des arts plastiques, du droit, des mathématiques, etc. L’essentiel étant que le projet soit réalisé en langue corse pour la valoriser. Chaque restitution est faite en langue corse tout comme chaque contenu », a expliqué Davia Benedetti, directrice du Centre Culturel Universitaire.



Un projet à concrétiser

La première année, le projet retenu portait sur la réalisation d’un film de valorisation patrimoniale à travers la chorégraphie. Lors de la deuxième édition, une bande dessinée a été réalisée, et l’an passé, des jeux de société valorisant des sites archéologiques ont été primés. « Cette année, les lauréats ont travaillé sur la signalétique pour présenter les lieux des campus universitaires et les personnages qui ont donné leurs noms à ces lieux. Ce sont les étudiants en Master d’histoire de l’association Storia 97 qui ont eu les faveurs du jury. Il s’agit de Loïc Fouillot-Fratacci, Pierre Cuvida-Gherardi, Théo Gonzales-Maraninchi, soutenus par Félicia Giaimo, inscrite en licence 3 d’Arts Plastiques. Nous avons également eu lors de cette quatrième édition, la constitution de Paoli traduite en corse par des juristes ou encore des 'fole' racontées par le dessin, etc. Au total, nous avons reçu une dizaine de propositions. Les étudiants se sont mobilisés pour participer à ce concours, y compris ceux qui ne suivent pas les activités du CCU. Et c’est tant mieux car l’objectif est aussi de ramener des étudiants vers la culture et de faire connaître notre travail. Ces appels à concours permettent de valoriser l’initiative étudiante et l’initiative en langue corse sur des supports que nous n’avons pas l’habitude d’explorer », a poursuivi Davia Benedetti.



Pour l’instant, le projet en est au stade de maquette, mais il pourra se développer et se concrétiser avec le soutien du Fab Lab et le soutien financier de l’Université de Corse ainsi que du CCU. « De la même façon que nous avons aidé les gagnants des éditions précédentes. C’est un moyen de valoriser les initiatives », a ajouté Davia Benedetti. Le projet retenu a été récompensé par un prix de 200 euros ainsi qu’un trophée.



Pierre Cuvida-Gherardi a expliqué que ce projet « nous tenait à cœur pour mettre en valeur les personnages de l’histoire de Corte et de la Corse qui ont donné leurs noms à différents sites des campus cortenais. Nous voulions les mettre à l’honneur comme Francescu Antone Mariani ou Leonardo Grimaldi, qui ont été un peu oubliés de l’histoire mais ont pourtant eu un rôle majeur dans la création de la première université de Corse. C’est un projet que nous avons réalisé pour les campus et pour le Spaziu Natale Luciani et que nous comptons élargir aux bâtiments et aux amphithéâtres par la suite ».