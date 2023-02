Corte : I Scontri Internaziunali di a ghjuventù reviennent pour la 19e édition

Après une édition 2022 brusquement interrompue par l'agression mortelle d'Yvan Colonna, le syndicat étudiant Ghiuventù Indipendentista a présenté ce jeudi 9 février à Corte le programme des prochains Scontri Internaziunali , "un événement qui marque l'engagement et la sensibilité de la jeunesse corse dans la lutte des nations européennes et mondiales contre le colonialisme contemporain.".



Des nations "en lutte " invitées

Depuis leur création les Scontri représentent une occasion importante pour les organisateurs "de sensibiliser la jeunesse aux luttes des nations européennes et mondiales contre le colonialisme contemporain." Pour cette raison, cette édition mettra une fois de plus "à l'honneur de plusieurs nations en lutte avec la participation de plusieurs délégations internationales " expliquent les organisateurs.



Mardi 28 février à 16 heures, la délégation arménienne de « Nor séround » sera mise à l'honneur pour sa lutte contre le néo-colonialisme d'Azerbaïdjan. À 18 heures, un débat sur l'indépendantisme galicien aura lieu avec la présence du mouvement « Galizia Nova ». Mercredi 1er mars à 16 heures, « Sardinnia Aresti » animera un débat sur la militarisation de la Sardaigne comme vecteur colonial.



Quel statut pour la Corse ?

La 19e édition des Scontri abordera aussi la question de la reprise du dialogue entre la Corse et Paris, ainsi que les revendications d'autonomie de l'île. Les organisateurs ont prévu u n cycle deux conférences-débat s sur le thème des différents chemins institutionnels possibles pour la "nation corse".



Le premier débat animé par Wanda Mastor , p rofesseur agrégée de droit publie à l'université Toulouse Capitole et auteure d'un rapport sur l'évolution institutionnelle de la Corse, ainsi que par Petr ' anto Tomasi , porte parole de Corsica Libera aura lieu le 1er mars à 18 heures. Le 2 mars le débat portera sur l'assassinat d'Yvan Colonna et sur la place du sacrifice des patriotes-martyres dans les luttes de libération nationale.