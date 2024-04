Corte : Des milliers de personnes attendues pour le carnaval

Dès midi, ce samedi 20 avril, le cours Paoli deviendra piéton avec de nombreuses animations et jeux pour les enfants. « Nous avons décidé de proposer des festivités sur deux journées pour créer une animation en centre-ville et booster ainsi les commerces en cette période un peu difficile économiquement pour les commerçants », explique Cathy Acquaviva, la présidente de la Fédération des commerçants et artisans de Corte.

De 14 heures à 19 heures, les enfants pourront participer à divers jeux et animations comme de l’escalade, participer à une initiation au cirque avec la participation de l’école de cirque de Propriano, tandis que la société Créadom’animation installera des gonflables un peu partout.

« Il y aura aussi des jeux d’antan et puis la grande nouveauté cette année sera cette course en relais des garçons de café à 16 heures. Nous sommes partis sur un pari un peu fou et finalement cette course est déjà un succès puisque tous les cafetiers et restaurateurs ont inscrit leurs équipes. La course partira depuis le Café de France vers la place Paoli où aura lieu le relais et retour au Café de France ». Des promenades en calèche sont également au programme de cette journée qui se poursuivra jusqu’à 23h30 à travers une soirée musicale animée par des groupes ou des DJ sur le cours Paoli.





Dimanche, la grande parade du Carnaval

C’est à partir de 15h30 le lendemain, dimanche 21 avril, que débutera la grande parade du carnaval. Les carnavaliers se regrouperont sur la Traverse jusqu’à la hauteur de la pâtisserie Casanova pour entamer la descente sur le cours Paoli. De nombreuses troupes insulaires vont y participer comme les Battucade de Corte et d’Ajaccio, Isula Event, l’Amicale des Portugais d’Ajaccio tandis qu’il devrait y avoir une dizaine de chars, « la FACAC en a deux grâce au prêt de deux camions de la part d’Euromat. Ces camions seront décorés par Arte è Lume de Ghisonaccia. Véronique de Créadom’Animation et Eric Albertini seront chargés de l’animation du carnaval ».

Dans la soirée, la FCAC organisera un apéritif musical l’esplanade du parking Tuffelli ainsi qu’un concert avec la participation du groupe I Pignotti, et ce dès 19 heures.

Une bien belle animation prévue donc ce week-end à Corte, en espérant que le beau temps soit aussi de la partie ! Notons que toutes les photos de ces manifestations seront assurées par le studio Photos Grazi Ritratti.