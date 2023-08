Corte : Crous complet, les étudiants prospectent le parc locatif privé

Dès le mois de juin, les étudiants avaient la possibilité de réserver leur chambre au Crous de Corte (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires) par voie électronique. Un algorithme a, en effet, attribué les premières chambres sur critères sociaux et en priorité aux boursiers avec de grands échelons. Dès la mi-juillet, les étudiants pu demander des chambres sur le site du Crous de Corte, « malheureusement, toutes les chambres ont été louées aujourd’hui et nous avons une liste d’attente de 320 personnes », confie Marc-Paul Luciani, le directeur du Crous qui recherche des logements auprès des bailleurs privés pour orienter les étudiants. Mais généralement cette démarche est effectuée directement par les étudiants eux-mêmes. Et les logements à bas prix ou à loyers modérés ne sont pas légion sur Corte même. Les étudiants sont contraints de se tourner vers les villages voisins entre Ponte-Leccia et Venaco.





Un manque de 400 logements

Les chambres du Crous sont réparties sur trois sites. Sur le campus Mariani il y a 212 chambres à Pascal Paoli 1 et 100 kitchenettes et il y a 197 studios de 20m2 avec kitchenettes. L’ancienne caserne Grossetti, le bâtiment Grimaldi, compte 149 chambres et sur les trois autres petits bâtiments il y a 150 studios avec kitchenettes. Enfin, aux Purette il y a 129 studios. Tous les sites ont été rénovés depuis 2017, « mais depuis 5 ans, le bâtiment de PP2 a vu se réaliser divers travaux d’aménagements et d’amélioration pour près d’un million d’euros. Nous pensons effectuer une restauration complète sur le site de PP2 à partir de 2024 pour une durée de trois ans et pour 8 millions d’euros d’investissements », a poursuivi Paul-Marc Luciani affirmant également qu’il « manque à Corte 400 logements à loyers modérés pour les étudiants. Avec la municipalité de Corte et l’Université de Corse nous travaillons à la mise en place d’un observatoire du logement étudiants pour avoir des données factuelles avérées sur cet état de tension qui pour nous est très fort ».

Depuis l’an passé, le Crous a souhaité sortir du réseau académique Renater pour proposer un wi-fi d’une plus grande qualité aux résidents des chambres universitaires. « Nous avons donc adhéré au marché national du prestataire Wi-first, auquel adhérent tous les Crous de France. Nous étions les derniers à ne pas l’avoir fait et la Collectivité de Corse a souhaité participer à cet effort en prenant en charge le surcoût de cette prestation pour un montant de 100 000 euros par an ».



Renouvellement de la gratuité des repas

Et Marc-Paul Luciani de revenir sur les efforts importants menés par le Crous de Corte pour rendre les repas gratuits pour les étudiants. Une opération inédite et unique en France qui a connu un franc succès auprès des étudiants. La première année, seuls les étudiants boursiers étaient concernés par cette mesure, « nous l’avons étendue l’an passé à l’ensemble des étudiants de l’Université de Corse grâce au soutien financier de la Collectivité de Corse qui a pris 20% de montant total du repas étudiant à sa charge. Sachant qu’un repas produit au Crous, toutes dépenses comprises, revient à 12 euros, soit un euro pour les boursiers et 3,30 euros pour les non-boursiers ». Et au total ce sont 55 000 repas gratuits qui ont été servis aux étudiants boursiers au cours de l’année 2021-2022. L’an passé, 90 000 repas ont été préparés par le Crous et donc offerts aux étudiants. L’opération sera reconduite dès la rentrée prochaine pour les étudiants boursiers, « tandis que nous sommes en discussions avec la CdC. Le dispositif est en cours d’évaluation et nous saurons, avant la fin du mois d’août, si la gratuité des repas au Crous sera une nouvelle fois étendue à l’ensemble des étudiants », a affirmé Marc-Paul Luciani.