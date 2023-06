Corte Club de Gym : gala de fin d’année samedi

C’est en 1986 que le Corte Club de Gym a vu le jour sous la houlette du regretté président Gérard Meuriot. Et en 37 ans d’activité le club a formé plus d’une gymnaste et connu bien des podiums, tant sur l’île que sur le Continent.

Aujourd’hui, la centaine de licenciés est entraînée par Angélique Renucci, diplômée d’Etat, et par Xavier Grazietti, qui porte aussi la casquette de trésorier.

« La présidence est assurée par Audrey Meuriot. Durant de longues années je n’ai plus entraîné car nous avions des bras et des éducatrices. Mais cela devient de plus en plus difficile et j’ai remis le bleu de chauffe, sans que cela ne me dérange », précise Xavier Grazietti.





Le club est installé dans une salle attenante au Cosec municipal. Une salle vieillissante, qui n’est plus adaptée et qui mériterait un sacré coup de jeune. Pour autant le trésorier est confiant puisqu’un projet de création d’une nouvelle halle des sports avec une salle dédiée à la gymnastique devrait voir le jour très bientôt.

« Il existe, en effet, un projet sur le site de Chabrières et nous devrions doubler notre capacité d’accueil. C’est un bien pour le club, pour celles et ceux qui souhaitent faire de la gym et que nous refusons par manque de place. Une salle spécifique aux normes actuelles qui nous permettrait également d’organiser les championnats de Corse, mais pas seulement ». Et Xavier Grazietti de prendre en exemple le club de Calvi qui a été choisi durant le long week-end de l’Ascension par la Fédération FSGT pour l’organisation des finales du championnat de France. Des finales qui ont déplacé 500 gymnastes venus de toute la France.



« D’ailleurs, nous sommes régulièrement contactés par divers clubs. Dernièrement c’est la Fédération Suisse, ou encore le club de Monaco qui envisageaient des stages d’oxygénation à Corte. Nous avons l’avantage d’avoir un environnement naturel exceptionnel mais aussi le complexe sportif à deux pas avec la piscine et le stade, avec sa piste d’athlétisme. Cela aurait été une belle opportunité pour Corte et pour le club, mais malheureusement nous manquons de matériel en raison d’une salle trop exiguë », a soutenu Xavier Grazietti, qui ne désespère donc pas de pouvoir donner une suite favorable à ces demandes à court terme, « les élus en ont conscience et je suis persuadé qu’ils feront le nécessaire car nous avons chaque année d’excellents résultats ».







Une très belle saison et des médailles

Et le trésorier de se féliciter de la très belle saison réalisée par ses gymnastes en Corse, d’abord, dans les trois niveaux de compétition. Effectivement le Corte Club de Gym s’est imposé dans les Challenges éveil (enfants de 6 ans) et poussines (8 ans). « En pré-critérium nous avons obtenu deux titres en individuel et une autre licenciée s’est classée 3e. En Division 5 la victoire est revenue à la petite Mila, qui s’est donc qualifiée pour participer aux épreuves dans le sud-est et plus précisément à Chateauneuf-les-Martigues. En pré-critérium, Saveria s’est classée 23e sur 80, Lisa Maria a fini 17e sur 50 et la petite poussine Julianna a terminé 28e sur 60. Dans la division 5, Mila a fini 3e et lui a valu une place pour la finale de la zone sud-est et sud-ouest. Nous nous sommes donc rendus à Condom, dans le Gers. Mila a très bien réussi le sol, réalisé un beau saut mais est tombée deux fois à la poutre, par trop de pression certainement. Deux chutes qui lui coûté le podium. Mais nous travaillerons davantage encore dès la rentrée prochaine pour faire encore mieux », a martelé Xavier Grazietti.





Pour clôturer une saison bien remplie, le Corte Club de Gym organise donc son traditionnel gala samedi, à partie de 19h30, au Cosec de Corte. Un gala durant lequel les jeunes gymnastes seront déguisées. Elles proposeront diverses figures gymniques et quelques chorégraphies. L’occasion de présenter toutes les activités du club et ses gymnastes, « mais aussi d’essayer de gagner un peu d’argent car comme chacun le sait, l’argent est le nerf de la guerre. Et cela nous permet de participer aux championnats de zone, organisés sur le Continent. Heureusement nous sommes également soutenus par la commune de Corte et la CdC. Des subventions nécessaires pour continuer à former nos jeunes », ajoute Xavier Grazietti avant de remercier l’ensemble des partenaires financiers.

A noter que l’ouverture des portes du Cosec aura lieu dès 18h30 et qu’une buvette ainsi qu’une petite restauration seront à la disposition du public.