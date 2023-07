Corte : Adrien Alix vainqueur du Giru di Tumbone

La belle journée de courses s’est prolongée ce vendredi après-midi à Corte avec la 6e édition du Giru di Tumbone. Près de 500 coureurs étaient alignés sur la ligne de départ pour s’élancer sur 17 kms. Et une fois encore, la foule des grands jours était présente tout le long du cours Paoli pour encourager les athlètes. Et c’est le Dijonnais Adrien Alix qui s’est imposé sur cette courte distance en un temps de 1h18’47’’. Le Colombien, Daniel Mejia terminait 2e à six minutes et Stéphane Costa complétait le podium à 8 minutes. Chez les dames la victoire revenait à Najwa Laajail (1h36’54’’) devant Maëlys Devos (1h39’24’’) et Victoire Alzon (1h41’52’’).





Pour être complet sur cette journée revenons sur l’Ultra Trail di Corsica pour signaler que le Belge Jérôme Vanderschaeghe a terminé deuxième à 1h25’ de Lambert Santelli. La troisième place est revenue au Français Paul Zunino à 2h08’.

Chez les dames, c’est la belge Eva Maria Sperger qui a bouclé les 110 km en 20h59’43’’ devant les Françaises Aline Coquard à 1h18’ et Sandrine Beranger à 1h31’.

Demain matin aura lieu le départ du Restonica Trail (70 km) à 5 heures suivi du Tavignanu Trail (33 km) à 6h30 et de la marche au profit d’Aiutu Studientinu à 8h30.