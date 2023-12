Corte : 31 collégiens, cadets de la Sécurité civile

Trente-et-un élèves des collèges Pascal Paoli de Corte et de Montesoro à Bastia ont inauguré un chapitre significatif de leur éducation en rejoignant la 7ème promotion des cadets de sécurité civile de Haute-Corse. La cérémonie de rentrée s'est déroulée ce mercredi 20 décembre à l’UIISC 5 Corte en présence de plusieurs autorités partenaires, dont l’académie de Corse, la préfecture de Haute-Corse, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le service d’incendie et de secours départementale, ainsi que l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile N°5 de Corte.

Ce programme offre aux élèves une opportunité unique de plonger dans l'univers des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile. En plus de développer des compétences pratiques, les cadets et cadettes sont encouragés à s’engager activement tout en intégrant des valeurs citoyennes telles que la tolérance, la loyauté et le goût de l’effort, avec un regard tourné vers la construction de leur vie future personnelle et professionnelle.

La journée de rentrée a débuté avec l'accueil du chef de bataillon Lilian Lauber, commandant en second de l’unité, dans l’amphithéâtre « Pascal Fauvel ». Les traditionnels mots de bienvenue ont été suivis de vidéos captivantes mettant en lumière les missions des formations militaires de la sécurité civile et de l’UIISC 5 de Corte. Le colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS 2B, a ensuite pris la parole pour encourager l'engagement citoyen et souligner les valeurs civiques au cœur de la sécurité civile. Les cadets et cadettes ont été invités à explorer les missions du SIS 2B, en partenariat avec l’UIISC 5.Bruno Bénazech, inspecteur académique de l’éducation nationale (DASEN), a apporté un message positif, encourageant les jeunes à vivre pleinement cette expérience enrichissante, ajoutant une valeur significative à leur scolarité.

La cérémonie s'est poursuivie avec la signature des chartes d’engagement dans la salle d’honneur de l’UIISC 5, en présence des autorités et des parents. Chacun des collégiens a reçu un bel agenda bleu aux armes de l’UIISC 5 en guise de souvenir.

La journée s’est conclue par une intervention de Frédéric Demuynck, professeur au collège de Corte et référent de la nouvelle promotion, informant les jeunes recrues que la première session de formation débutera le 10 janvier prochain. Au menu : des activités variées, allant de la visite du centre de traitement de l’alerte du CODIS 2B à la découverte de la sous-direction santé du SIS 2B, offrant une immersion complète dans le monde de la sécurité civile.