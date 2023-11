Corte : 30 km de sentiers pour remplacer la route de la Restonica

« Je peux vous assurer qu’il y aura une activité touristique dans la vallée de la Restonica en 2024 ». C’est en ces termes que le maire, Xavier Poli a tenu à rassurer les socioprofessionnels et la population de Corte et du centre Corse, inquiets quant à l’ouverture ou non de la vallée de la Restonica la saison prochaine.

Certes, les dégâts sont considérables, « c’est l’apocalypse, au-delà du pont de Tragone », a même insisté le préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, mais les moyens humains, techniques et financiers de l’ensemble des services de la commune, de l’État et de la CdC sont à la hauteur de l’ampleur exceptionnelle de la catastrophe.



À peine 20 jours après ces tempêtes, de nombreuses études ont déjà été lancées pour dresser un état des lieux des dégâts et identifier l’ensemble des points qui menacent en raison de leur instabilité. Les résultats de ces études seront d’ailleurs divulgués le 19 décembre prochain à l’occasion d’un nouveau point presse. Les actions urgentes à engager dans le très court terme y seront également évoquées, car la vallée de la Restonica, comme l’a rappelé Xavier Poli, « est le poumon économique de Corte et du centre Corse ». Si l’on ne parle pas, à l’heure actuelle, de réfection de la route conduisant jusqu’aux bergeries des Gruttelle, en revanche la maire de Corte a assuré qu’à très court terme 30 km de sentiers pédestres seront ouverts ou réhabilités, de manière à proposer une offre touristique conséquente pour la saison à venir.



Mais quel visage offrira la vallée dans les années futures ? Cette question ne pourra être abordée qu’en fonction des résultats des prochaines études qui seront conduites durant le premier trimestre 2024, sachant que la vallée accueille 300 000 touristes chaque année. Les travaux devront donc prendre en compte l’économie touristique, bien sûr, mais aussi le volet environnemental ainsi que le changement climatique.



Pourquoi pas un téléphérique ?



L’aménagement de la vallée va se faire en plusieurs étapes, c’est-à-dire le court terme, le moyen terme et le long terme pour lui « permettre de continuer à jouer son rôle de poumon économique, touristique et écologique de Corte, du centre Corse et de la Corse. Il est donc important de commencer par développer des chemins et voies d’accès alternatifs rapidement et proposer une accessibilité pour la saison 2024. Pour le reste, nous étudierons toutes les possibilités pour arriver jusqu’aux Gruttelle », a indiqué Gilles Simeoni, président de l’exécutif de Corse. Et parmi ces possibilités on évoque une circulation ouverte à seulement une certaine catégorie de véhicules, des navettes, une nouvelle route en rive droite depuis le ponte de Tragone et même un téléphérique. « La question financière n’est pas à l’ordre du jour. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels et l’État sera à vos côtés dans la gestion de ce dossier, car la vallée de la Restonica est un emblème national et international. Des outils financiers à destination des socioprofessionnels seront également mis en place. C’est un dossier complexe et nous avons une obligation de résultat », a martelé le préfet de la Haute-Corse. Ce dernier a également apporté quelques chiffres pour souligner l’événement exceptionnel qui a touché Corte. En effet, le débit normal de la Restonica en novembre est de l’ordre de 10 mètres cubes par seconde. Il était de 155 lors de cette crue. Un chiffre qui pourrait être même en dessous de la réalité puisque le limnigraphe de Riviseccu a été endommagé. Mais la Restonica a connu 21 heures cumulées de crue, dont sept heures supérieures à 2 mètres avec des pics à 5 mètres ! Quant au Tavignani, on a relevé 28 heures cumulées de crue supérieure à 3 mètres, dont 10 heures supérieures à 4 mètres !



Le maire de Corte s’est félicité de « l’engagement et de la détermination totale de l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de ce dossier. Nous aurons les moyens nécessaires pour une situation exceptionnelle ».



Le dossier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle a été déposé et le résultat sera connu le 12 décembre prochain.