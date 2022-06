Corte : 2ème congrès de la Société Savante de Management du Sport

« Production de données & méthodologie : approches réflexives »

« Production de données & méthodologie : obstacles et difficultés »

« Production de données & méthodologie au service des politiques »

« Demandes sociales & rapports aux commanditaires »

« Autour du ballon rond »

« Images & représentations du sport »

« Le management dans tous ses états ».

La S2MS, créée en 2017, est une association de loi 1901 regroupant les personnes impliquées dans la recherche appliquée, opérationnelle ou finalisée relative au management du sport, selon une acception large, qu’ils soient chercheurs, enseignants, et/ou praticiens des secteurs publics ou privés. L'IFEPSA est quant à lui un établissement d'enseignement supérieur privé, rattaché à l'Université Catholique de l'Ouest d'Angers. Il délivre des formations STAPS dans les filières Management du Sport, Education et Motricité et Activités Physiques Adaptées et Santé sous convention avec plusieurs universités publiques.« Ce congrès est placé sous le signe de la collaboration et se donne pour ambition d'instaurer les meilleures conditions possibles du dialogue entre chercheurs à propos même de la question du travail collectif en recherche et entre chercheurs » explique Ludovic Martel, membre du comité d’organisation du congrès, Maître de conférences à l’Università di Corsica. « Il se veut sources de dialogues, écoutes, discussions, mais aussi moments de découvertes et de partages sur ce que signifie, aujourd’hui, faire de la recherche en management du sport, cette signification pouvant d’ailleurs être plurielle ».Pour le comité d’organisation et le comité scientifique de ce 2congrès de la Société Savante de Management du Sport, ce pourrait être l’occasion de dépasser le simple constat de la diversité des points de vue et méthodes scientifiques engagés dans des travaux s’intéressant à ces sujets. L’opportunité d’exposer, de discuter la diversité des « ficelles du métier » mobilisées par des chercheurs qui s’inscrivent dans des savoirs faire disciplinaires distincts. « Force est de constater en Management du sport, la présence, mais dans des proportions différentes, de chercheurs en sciences de gestion, humaines, sociales, économiques et juridiques aux points de vue dissemblables mais aux méthodes parfois proches » indique de son côté Johan Jouve, ingénieur CNRS à l’Università di Corsica, membre du comité d’organisation du congrès. « Marketeurs, gestionnaires, juristes, historiens, sociologues, géographes, économistes engagent sur les mêmes terrains, selon une approche mixte - quantitative & qualitative - et à propos de questions communes, des tâches conçues et conduites très différentiellement selon leur discipline »L’opportunité aussi pour les congressistes d’évoquer ce que sont les collaborations, imposées par une « forme » d’injonction à la construction de consortium « interdisciplinaires », en plus d’être « inter-institutions. Aujourd’hui, les appels à projets incitent à faire collaborer des chercheurs aux points de vue et aux méthodes différents.Enfin, cette manifestation scientifique se veut aussi l’espace de possibles échanges à propos des conditions à partir desquelles, les producteurs de savoirs relevant du champ du « management du sport » et/ou de ses filières, organisent, administrent, perçoivent les contraintes spécifiques de la « réponse à la demande sociale » en la matière. Qu’il s’agisse de répondre à des appels à projets initiés par des agences de financements de la recherche, à des besoins d’enquêtes ou d’études formulés par des collectivités territoriales, des entreprises, à ceux émanant d’organisations affiliées au « mouvement sportif », le travail de réalisations d’enquêtes et de formalisations de connaissances renouvelées obéit à des contraintes différentes et sans doute inégalement perçues, reçues, acceptées, contournées, refusées, ou déniées. « Ce sont aussi ces rapports entretenus à la demande sociale que l’on peut se permettre d’exposer et de discuter dans le cadre de ce 2ème congrès de la Société Savante de Management du Sport » ajoute L.Martel.Lors de cette manifestation scientifique, les travaux présentés proposeront des regards pluriels et/ou croisés (Droit, gestion, histoire, géographie et aménagement, économie, sociologie et marketing) dans le champ du « management du sport » à partir des 3 thématiques retenues ; production de données et méthodologies de recherche en « management du sport », projets collectifs et travail interdisciplinaire en « management du sport », demandes sociales et rapports aux commanditaires en « management du sport »Outre les 2 sessions plénières de ces 23 et 24 juin, se dérouleront plusieurs ateliers