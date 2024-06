Corsican Circuit 2024 : Plus de 250 joueurs et des légendes des échecs attendus

Le Corsican Circuit 2024 promet d'être un événement marquant pour les passionnés d'échecs et les amateurs de la beauté corse. Ce festival, qui se déroulera du 29 juin au 8 juillet, combine compétition de haut niveau et découverte de l'île de Beauté. Plus de 250 joueurs de 20 nationalités différentes sont attendus, illustrant l'attraction internationale de cette manifestation.



Le festival débutera avec le 9e Open International du Marina Viva à Purtichju, du 29 juin au 5 juillet. Trois tournois y seront organisés, offrant 9 rondes stimulantes à chaque participant : un tournoi à normes pour les joueurs ayant plus de 1900 Elo, un tournoi pour ceux de moins de 2000 Elo, et un tournoi pour les jeunes de moins de 14 ans et ayant moins de 1300 Elo. Avec une dotation de 12 000 € en prix, cet open attire de grands maîtres tels que Maxime Lagarde, Sergey A. Fedorchuk, et Hicham Hamdouchi, entre autres.





Quenza accueille le multiple champion du monde Vichy Anand

L'Open de Quenza, prévu les 6 et 7 juillet, sera un moment fort du Corsican Circuit. Le multiple champion du monde Vishy Anand honorera de sa présence ce tournoi de blitz. Sa participation rehausse l'événement, attirant un public diversifié, des novices aux professionnels. La treizième édition de cet open comprendra 9 rondes de 5 minutes + 3 secondes et sera dotée de 20 000 € de prix. En plus de Vishy Anand, l'Open de Quenza accueillera d'autres grands noms des échecs comme Laurent Fressinet, double champion de France, Maxime Lagarde, champion de France 2019, et Mitra Hejazipour, grand maître féminin franco-iranien. Marc'Andria Maurizzi, champion du monde junior, et les grands maîtres Sergey Fedorchuk et Sebastien Maze seront également présents.